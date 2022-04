Glocke für die Kapelle am Buschberg

Werbung

Einen Monat nach dem Spatenstich machte sich eine Gruppe der NÖ Berg- und Naturwacht der Ortsgruppe Gnadendorf auf den Weg zur traditionsreichen Glockengießerei Grassmayr, in der die Glocke für die Franz von Assisi Kapelle gegossen wurde.

Die 35 Kilo schwere Glocke mit Engelskrone trägt neben einem Schriftband und dem Gießerwappen auch das Bild des Heiligen Franz von Assisi. Am oberen und unteren Rand sind Ornamentbänder angeordnet. Der Heilige Franz von Assisi wurde deshalb auserwählt, weil er bekanntlich der Schutzpatron der Tiere, Natur und Umwelt ist und zum Standort der Kapelle im Wald im Naturpark Leiser Berge passt.

38 cm Durchmesser und 35 Kilo schwer

Nach dem Segen von Pfarrer Pater Nicholas Thenammakkal wurde sie vom Team der Glockengießerei gemeinsam mit weiteren vier Glocken gegossen. Erklingen wird die Franz von Assisi Glocke mit einem Durchmesser von 38 cm ab Sommer 2022 in der Tonart c#-des3 in der neu errichten Kapelle am Buschberg.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.