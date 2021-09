Viola und Jonathan werden beide demnächst ihren 17. Geburtstag feiern. Aber nicht nur das Alter haben sie gemeinsam, sie teilen auch ihre einmonatige Erfahrung als Ferialpraktikanten beim Gnadendorfer Gemeindeamt.

Bürgermeister Manfred Schulz (ÖVP) zeigt sich sehr zufrieden mit der Leistung der Eichenbrunnerin und des Röhrabrunners, die im Amt erstmals in das Arbeitsleben hineinschnuppern durften.

Welche Aufgaben durften die beiden Schüler übernehmen? „Wir haben einen allgemeinen Einblick in die Aufgabenbereiche eines Gemeindeamts erhalten. Das fing an mit dem Versenden von Emails und Scanarbeiten und endete beim Parteienverkehr“, erinnert sich Viola an ihr interessantes Ferialpraktikum zurück.

„Außerdem habe ich gelernt, was ein Mitarbeiter des Bauhofs eigentlich den ganzen Tag macht“, so Jonathan. „Und das ist ein weites Aufgabengebiet, das vom Postausführen, der Arbeit im Wertstoffsammelzentrum bis hin zur Grünraumpflege reicht.“

Nächstes Jahr werden andere Schüler die Chance erhalten, die Arbeit am Gemeindeamt kennenzulernen.