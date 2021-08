Der Mann dürfte gestolpert sein und landete auf dem darunter befindlichen Erdreich, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Kollegen leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte aus dem Bezirk Mistelbach wurde vom Hubschrauber "Christophorus 9" in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen. Das Arbeitsinspektorat wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.