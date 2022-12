Misstrauensantrag gegen Schulz nach Volksbefragung

Werbung

Da staunte Bürgermeister Manfred Schulz (ÖVP) nicht schlecht: Am 4. Dezember stimmten die Gnadendorfer ab, ob sie ihr Abfallsammelzentrum im Ort erhalten oder ein zentrales in Unterschoderlee haben wollen.

Dabei entschieden sich die Gnadendorfer gegen die vom Bürgermeister bevorzugte zentrale Variante. Tags darauf brachte der Gnadendorfer Demokraten-Gemeinderat Josef Herbert Grader einen Misstrauensantrag gegen Schulz ein. Der wird bei der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember (18 Uhr) behandelt.

„Ich kenne die Vorwürfe nur aus der Überschrift des Antrages“, sagt Schulz: „Was mir genau zur Last gelegt wird, weiß ich nicht.“ Anscheinend ortet die GnaDe Falschinformationen durch den Bürgermeister zum Abfallsammelzentrum. Auf ihrer Homepage bezieht sich die Bürgerliste auf einen Prüfbericht zum ASZ Gnadendorf, der nur in Teilen an sie weitergegeben worden sei. Eine Seite des Berichtes hatte sie im Vorfeld auf ihrer Homepage veröffentlich gehabt. Die notwendigen Maßnahmen für die Zeit nach 2025, zwei Seiten hinter dieser Seite, wollen sie nicht gekannt haben. Die sei ihnen vorenthalten worden, klagen die GnaDe-Gemeinderäte.

„Ich habe den ganzen Prüfbericht an die Fraktionsvorsitzende (Anm. Elke Rieder) weitergeleitet“, sagt Schulz: „Wie die ihn intern weitergeben, ist nicht meine Sache.“

Antragssteller Josef Herbert Grader gab sich zum Inhalt des Antrages zugeknöpft: Dass Medien etwas zum Inhalt wissen wollen, sei „uninteressant“: „Wenn S’ was wissen wollen, müssen S’ vorbei kommen.“

Die Sitzung wird von Vizebürgermeister Rudolf Pfennigbauer geleitet werden. „Das wird vermutlich schnell gehen“, glaubt Schulz. Das Kräfteverhältnis im Gemeinderat: ÖVP: 14, GnaDe: 4, SPÖ: 1.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.