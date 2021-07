Im Ortsteil Eichenbrunn wurden vergangenen Freitag und am Montag in einer Grünfläche neben der Gemeindestraße mit Gift und Nägeln präparierte Köder ausgelegt. Ein Hund dürfte einen Köder geschluckt haben und musste in der Tierklinik behandelt werden. Hinweise zur Ausforschung der unbekannten Täter werden laut Aussendung von Mittwoch an die Polizeiinspektion Ladendorf (Tel.: 059133-3271) erbeten.