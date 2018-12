Am Freitag gab es in Gnadendorf gleich drei Anlässe zu feiern: die Eröffnung der örtlichen Nahwärmeanlage, und zugleich der 65. der Bioenergie NÖ und somit 750. Anlage in ganz Niederösterreich. Ehren- wie Festgäste fanden sich im Gemeindezentrum zusammen, um dies zu zelebrieren, anschließend fand die Segnung der Anlage statt. Die NÖN war mit dabei, Näheres dazu in der aktuellen Print-Ausgabe oder im E-Paper.