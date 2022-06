Sammelstelle soll bleiben: Liste will Bürger fragen

Werbung

„Soll das Altstoffsammelzentrum beim Bauhof in der Gemeinde Gnadendorf an seinem bisherigen Standort bestehen bleiben?“ Zu dieser Frage will die Bürgerinitiative Gnadendorfer Demokraten GnaDe die Bürger befragen. Einen entsprechenden Initiativantrag für die Abhaltung einer Volksbefragung brachte die GnaDe am 31. Mai beim Gemeindeamt ein.

Der Gemeindeabfall- und Umweltverband des Landes um Laa (GAUL) plant die Errichtung von zwei zentralen, modern ausgestatteten Abfallsammelzentren an den Standorten Laa und Stronsdorf, die regionalen Sammelzentren der einzelnen Gemeinden müssten dann geschlossen werden.

Die GnaDe sieht nicht wirklich einen Vorteil für die Gnadendorfer, wenn sie ihren Sperr- und Sondermüll, sowie den Grünschnitt spazieren fahren müssen. Stattdessen soll die Gemeinde das Sammelzentrum im Bauhof entsprechend umbauen, damit es auch weiterhin die Vorgaben des Landes erfüllt.

Ein Antrag auf Volksbefragung wurde im Gemeinderat von der ÖVP-Mehrheit abgelehnt, jetzt geht man den Weg über einen Initiativantrag: „Wir haben es trotz kurzer Zeitspanne geschafft 162 Unterschriften zu sammeln“, sagt die geschäftsführende Gemeinderätin Elke Rieder (GnaDe): „Das sind weitaus mehr, als wir benötigt haben.“ Nötig wären weniger als 100 Unterschriften gewesen, das sind zehn Prozent der Wahlberechtigten (2020: 1075, aber da waren noch Zweitwohnsitzer wahlberechtigt). Jetzt müsse der Gemeinderat zwingend eine Volksbefragung anordnen.

Jetzt würden die eingebrachten Unterschriften geprüft, sagt Bürgermeister Manfred Schulz. Er glaubt aber nicht, dass die Hürde für einen Initiativantrag unterschritten wird. Beschlossen wird die Volksbefragung aber erst bei der übernächsten Gemeinderatssitzung. „Jedenfalls wird die Entscheidung der Bürger bindend sein“, sagt der Bürgermeister.

Bis dahin sollten die Daten des GAUL vorliegen, welche baulichen Maßnahmen im bestehenden Sammelzentrum am Bauhof notwendig sein werden und was eine Adaptierung kosten werde. Denn eines sei klar: Die Vorgaben für Sammelzentren würden immer strenger. Da ginge es nicht alleine darum, dass der Müll von einer Rampe in die Container oder Mulden geschmissen werden kann, sondern auch um die Trennung. Beispielsweise wird es künftig drei Arten von Holzabfällen geben. „Das muss man dann auch einberechnen“, sagt Schulz, der glaubt, dass es mit dem Platz am jetzigen Standort knapp werden könnte: „Aber die Bürger werden entscheiden“, sagt Schulz.

