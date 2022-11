Sonnenkraft kommt aufs Kulturhaus

„Das Sonnenkraftwerk der Gemeinde Gnadendorf wird in Pyhra stehen“, erzählt Bürgermeister Manfred Schulz (ÖVP) begeistert. Der Grundsatzbeschluss wurde bei der letzten Gemeinderatsitzung gefasst, das Dach des Kulturhauses in Pyhra wird mit einer modernen Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden.

„Das Projekt in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur existiert bereits seit 2020“, so Schulz weiter. Eine Analyse des Stromverbrauchs verschiedener Gebäude habe das Kulturhaus in Pyhra als stärksten Verbraucher gesehen. Dabei wurden alle Feuerwehr-Häuser, die Jugendheime und sogar Aufbahrungshallen unter die Lupe genommen.

Der nächste Schritt des Projekts, für das es eine Landesinitiative gibt, wäre nach der offiziellen Ausschreibung die Anbote verschiedener Firmen einzuholen. Für den Photovoltaik-Ausbau ist wichtig, dass die notwendige Infrastruktur im Umkreis gegeben ist: Zum Beispiel müsse man die Dachfläche an einen Trafo anschließen können, erklärt der Bürgermeister.

Sensationell wäre laut Schulz jedoch das Angebot für die Bürger, das Projekt mitzufinanzieren. „Die Bürgerbeteiligung ist eine lukrative Geschichte, denn der Bürger kauft sozusagen einen Anteil an der Anlage“, erklärt er. „Sie können sich durch Zeichnung von einem oder mehreren Anteilen bei der Finanzierung beteiligen und erhalten für zehn Jahre einen fixen, persönlichen Sonnenbonus“, führt er aus.

„Die Gemeinde wiederum finanziert die Ausgaben vor, bis kurz darauf die Förderung ausgeschüttet wird. Die Anlage geht letztendlich ins Gemeindeeigentum über“, erläutert Schulz die Vorteile. Abgesehen davon erhöhe sich durchs Beteiligungsmodell auch die Akzeptanz der Bevölkerung.

