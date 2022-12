Volksbefragung zu Abfallsammelzentrum

Werbung

„In naher Zukunft werden wir uns noch mehr mit der Wiederverwertung beschäftigen müssen. Wir werden noch mehr sammeln, um letztendlich noch mehr in den Kreis zurückführen zu können“, sieht Bürgermeister Manfred Schulz (ÖVP) die Vision seiner Gemeinde.

Für ihn gibt es nur triftige Gründe, um das aktuell noch funktionierende Abfallsammelzentrum beim Bauhof Gnadendorf künftig ganz zu entlasten und den Bau eines neuen Sammelzentrums anzustreben. Die Gesamtkosten der Bewirtschaftung machen derzeit 26.000 Euro im Jahr aus, und da es nach einer Überprüfung von Hydroingenieuren nicht mehr dem notwendigen Standard entspricht, wäre eine Investition von 40.000 bis 50.000 Euro nötig, mit dem Resultat, dass dann trotzdem noch ein Teil der Stoffe von den Bürgern in ein anderes Sammellager zu fahren wäre.

Enorm viel Geld in eine letztendlich nicht effiziente Lösung zu investieren, für die zudem die Grundsatzbeschlüsse der Gemeinde Gnadendorf fehlten, ist für Schulz kein passabler Ansatz.

Was wäre die Alternative?

Die Auslagerung des Altstoffsammelzentrums in zwei neu zu planende und bauende Sammelzentren in Unterschoderlee und Laa/Thaya. Beginn der Nutzung wäre frühestens 2024. Die Vorteile wären laut Schulz, dass diese Variante 10.000 Euro Kostenersparnis pro Jahr bedeuten würde und dass das Zentrum auf dem neuesten Stand der technischen Vorgaben wäre. Zudem würden die Öffnungszeiten in den neuen Zentren die weitere Entfernung von bis zu zwölf Kilometern wettmachen, da diese für die Bürger rund um die Uhr offen wären.

Vor der bevorstehenden Bürgerbefragung am 4. Dezember ist eine Informationsveranstaltung am Abend des 1. Dezembers im Gemeindezentrum Gnadendorf anberaumt, zu der auch Vertreter der NÖ Abfallverbände und der NÖ Landesregierung geladen sind.

Obwohl die „Variante 2“ auf den ersten Blick vielversprechend ist und nur nach Vorteilen aussieht, gibt es dennoch Gegner im Gemeinderat. Die Oppositionspartei Bürgerliste GnaDe (mit vier Mandaten im Gemeinderat), die laut ihrem Pressesprecher Gerhard Loidolt die Bürgerinteressen vor Parteiinteressen stellt, spricht sich geschlossen für „Variante 1“ aus. Ihnen hätte die Formulierung der Fragestellung zur Bürgerbefragung missfallen, diese sei nämlich von der ÖVP im Alleingang und ohne Einbindung der Opposition entstanden.

Die Wogen schlugen sogar so hoch, dass die Bürgerliste die letzte Gemeinderatssitzung vorzeitig verließ. „Geringere Anfahrtswege und somit geringerer Zeitaufwand zum bestehenden Sammelzentrum am Bauhof für die Bürger, ein geringerer CO2-Ausstoß und vor allem der Bodenverbrauch beim Bau neuer Zentren sprechen für den Erhalt des Zentrums in Gnadendorf“, erklärt Loidolt die Situation.

Es wären zwar vielleicht die jährlichen Bewirtschaftungskosten eines neuen Zentrums geringer, jedoch dürfe man die Baukosten des neuen Zentrums von mindestens 1,4 Mio. Euro nicht ganz außer Acht lassen. Und der Bodenverbrauch der Größe von zwei Fußballfeldern entspräche nicht dem Nachhaltigkeitsgedanken.

