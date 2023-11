Radweg entlang der Zaya: Erster Abschnitt des Projekts ist fertig

Der geplante rund elf Kilometer lange Radweg von Röhrabrunn bis Zwentendorf verläuft im Gemeindegebiet von Gnadendorf, das aus sieben Katastralgemeinden besteht, und großteils entlang der Zaya. Das Projekt wird in mehreren Bauetappen ausgeführt. Nun sind die Arbeiten für den ersten Abschnitt, welche im Herbst 2022 begonnen haben, abgeschlossen. Bundesrat Michael Bernard gab am Montag mit Manfred Schulz, Gnadendorfs Bürgermeister und Landtagsabgeordneter, sowie Anna Fink vom NÖ Straßendienst den ersten Abschnitt zwischen Gnadendorf und Zwentendorf offiziell frei.

Die Ausflugsradroute „Blauburger Route“, der die Gemeinde Gnadendorf mit der Bezirkshauptstadt Mistelbach und den umliegenden Gemeinden verbindet, verläuft derzeit oft über die Landesstraße 35 und über unübersichtliche Problemstellen. Die sichere Radinfrastruktur soll unter Nutzung der bestehenden Radroute und einigen Feldwegen mit wenig landwirtschaftlichen Verkehr geschaffen werden - für Touristen und für den Alltag.

Feldwege erhalten Aufbau, zum Teil wird neu gebaut

Der erste Bauabschnitt betraf die Route von Gnadendorf bis Zwentendorf: Die rund 5,4 Kilometer lange Radwegtrasse verläuft großteils auf bestehenden Feldwegen, welche mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau ausgestattet wurden. Wo erforderlich, erfolgte ein kompletter Neubau.

Der Radweg wurde in einer Breite von drei Metern mit einem beidseitigen Bankett von bis zu einem halben Meter ausgeführt. Fünf Brückenobjekte müssten entsprechend den neuen Gegebenheiten adaptiert oder neu errichtet werden.

In einem Nebenast wird Pyhra an Gnadendorf angeschlossen

Die Arbeiten wurden von dem Bauunternehmen Strabag AG in einer Bauzeit von rund zwölf Monaten durchgeführt. Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst. Die Gesamtkosten für den Abschnitt Gnadendorf bis Zwentendorf belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro, wobei 70 Prozent vom Land NÖ (in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil) und 30 Prozent von der Gemeinde Gnadendorf getragen werden.

In weiterer Folge wird der rund 5,6 Kilometer lange Abschnitt zwischen Röhrabrunn und Gnadendorf umgesetzt. Abschließend soll in einem Nebenast die südlich der Zaya gelegene Katastralgemeinde Pyhra mit einem rund 4,5 Kilometer langen Radwegprojekt an Gnadendorf angeschlossen werden.