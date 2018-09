Bereits zum vierten Mal war Poysdorf Austragungsort des ARBÖ-Gokart-Finales in Niederösterreich. „Wir sind sehr stolz darauf, hier die Spitzenreiter bei der Austragung von Landesfinalen sein zu dürfen“, hob ARBÖ-Bezirksobmann Hans-Peter Vodicka dazu hervor.

„Die Kellergstetten bietet auch eine hervorragende Rennstrecke für die besten Gokartfahrer aus ganz Niederösterreich“, freute sich Bürgermeister Thomas Grießl über die „motorsportlichen“ Aktivitäten. Der Bezirk Mistelbach hat mit vier von acht Landessiegern und zahlreichen Stockerlplätzen auch kräftig abgeräumt. 84 Starter aus ganz Niederösterreich gingen in der Kellergstetten insgesamt an den Start.

Ortsobmann Josef Mayer, Bezirksobmann Vodicka und das ARBÖ-Team haben wieder für einen reibungslosen Rennablauf gesorgt. ARBÖ-Präsident Siegfried Artbauer freut sich daher immer sehr, nach Poysdorf kommen zu dürfen, „denn hier ist immer alles hervorragend vorbereitet.“

Grießl hieß die Gäste aus Niederösterreich herzlich in Poysdorf willkommen und dankte der Ortsgruppe, für den wichtigen Beitrag. Im Bezirk Mistelbach gab es bereits 35 Mal eine Bezirksausscheidung in Poysdorf. Auch damit gehört die ARBÖ-Ortsgruppe zu den Spitzenreitern in NÖ. Unter den Gästen war auch SPÖ-Regionalmanager Johann Keminger. Gemeinderätin Amanda Antrey und ihre Kollegin Doris Böck war natürlich aktiv mit dabei.

Ergebnisse

Die Top-3 nach Altersgruppen:

Mädchen bis fünf Jahre:

1. Nora Körbel, 2. Alina Pruscha,

3. Philine Halbritter

Mädchen bis sieben Jahre:

1. Melanie Kieweg, 2. Lisa Aigner,

3. Vivienne Weidena

Mädchen bis neun Jahre:

1. Esther Sulyok, 2. Katja Feldner,

3. Lena Jung

Mädchen bis elf Jahre:

1. Isabella Prinz, 2. Carolina Pfeifer, 3. Sophie Dolar

Burschen bis fünf Jahre:

1. Marcel Jung, 2. Luca Bumba,

3. David Troll

Burschen bis sieben Jahre:

1. Luca Strobl, 2. Nick Körbel,

3. Fabian Klinghofer

Burschen bis neun Jahre:

1. Nicolas Sulyok, 2. Stefan Graf,

3. Marvin Klawun

Burschen bis elf Jahre:

1. David Resi, 2. Sascha Lackner,

3. Stefan Axter