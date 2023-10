Wirtschaftsbund schnuppert Golf

Golf Pro Ed Sumner führte die Teilnehmer in den Golfsport ein. Auf der Driving Ranch, der Pitching Area und dem Putting Green konnten dann die verschiedensten Schläge geübt und in die Praxis umgesetzt werden. Unter den Teilnehmern waren einige versteckte Talente mit dabei. Auch Wirtschaftskammer Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka nützte das Golfschnuppern für seine ersten Gehversuche am Golfplatz. Ed Sumner dankte Wirtschaftsbund Obmann Werner Handle für die Organisation des Schnuppertrainings, betonte aber, dass es auch laufend Möglichkeiten gibt, in den Golfsport in Poysdorf hineinzuschnuppern. Für Starter gibt es bereits vor der Platzreifeprüfung die Möglichkeit zum Spiel auf dem 4 Loch Public Course.