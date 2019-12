„Wenn wir noch 30 Plätze zu vergeben gehabt hätten, ich bin überzeugt, die hätten wir auch noch besetzt“, sagt ÖVP-Wahlstrategieleiter und Finanzstadtrat Roman Frühberger. Er ist auf der Wahlliste zur Gemeinderatswahl auf Platz drei gesetzt, direkt hinter Vizebürgermeister Georg Eigner auf Platz zwei und der Spitzenkandidatin, Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Gemeinsam führen sie ein Feld von 58 Kandidaten an, das am Wochenende in der „Weiler-Passage“ im Laaer Stadtzentrum präsentiert wurde.

„Seit ich 2014 das Amt der Bürgermeisterin übernehmen durfte, habe ich gemerkt, dass laufend Menschen zu uns gekommen sind und bei der ÖVP mitarbeiten wollten“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Die Liste ist aus Sicht der ÖVP ein gelungener Mix aus arrivierten, erfahrenen Politikern und jungen Einsteigern: „Viele der vertretenen Persönlichkeiten sind schon lange bei der Volkspartei Laa oder den Ortsparteien aus unseren KGs dabei - wie etwa Unternehmer Hans Brantner, Gym-Laa-Direktor Thomas Jaretz, Bio-Landwirt Paul Ollinger, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant Andreas Thenner oder Steinmetzfacharbeiter Mario Kmosko“, sagt Frühberger.

Auf eigenen Wunsch sind Peter Luksch (Bildungsgemeinderat in Laa) und Andreas Thenner (EU-Gemeinderat und Sicherheitssprecher der Volkspartei Laa) ein paar Plätze nach hinten gerutscht. Beide bleiben der Volkspartei in internen Funktionen treu, kandidieren jedoch nicht mehr im Kernteam ganz voran.

Thenner ist mit seiner neuen beruflichen Herausforderung im Bezirkspolizeikommando Mistelbach voll eingedeckt und Luksch wird in den nächsten Jahren stärker seinen Aufgaben als „Jung-Papa“ nachkommen.