Pkw-Kollision mit vier Fahrzeugen und fünf Verletzten

Gegen 17.40 Uhr wollte die 27-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug (Aixam) in Unterfriesach von der L318 kommend nach links auf die B67 in Richtung Graz abbiegen. Dabei dürfte sie die in Richtung Bruck fahrende 37-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Mistelbach übersehen haben.

Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen einen im Kreuzungsbereich stehenden Pkw eines 35-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung geschleudert. Er hatte sein Fahrzeug auf der Abbiegespur der angehalten, um nach links einzubiegen. In seinem Pkw befanden sich auch seine Lebensgefährtin (28) und deren Kleinkind im Alter von neun Monaten. Auch das Fahrzeug des 35-Jährige wurde aufgrund des wuchtigen Zusammenstoßes verschoben und prallte gegen einen herannahenden Pkw eines 57-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Insgesamt waren vier Fahrzeuge und sechs Personen am Unfallgeschehen beteiligt.

Aufgrund des wuchtigen Aufpralls wurde die 27-Jährieg im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesach-Wörth befreit werden. Eine Besatzung des Roten Kreuzes Gratkorn brachte sie, nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt, mit schweren Verletzungen ins UKH Graz. Die Familie aus Graz-Umgebung sowie der 57-jährige Lenker des zuletzt involvierten Fahrzeuges dürften lediglich leichte Verletzungen erlitte haben. Sie wurden vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.

Mistelbacherin unverletzt, aber alkoholisiert

Die 37-Jährige aus dem Bezirk Mistelbach dürfte offenbar unverletzt geblieben sein. Ein Alkotest bei ihr ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Ein Alkotest mit der schwer verletzten 27-Jährigen war vorerst aufgrund ihrer Verletzungen nicht möglich. Bei ihr wurde abgenommenes Blut über Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz zur Bestimmung eines etwaigen Alkoholgehaltes sichergestellt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand teils massiver Sachschaden.