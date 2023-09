Jugendliche aus Europa und Afrika pflegen Trockenrasen in Poysdorf

Die Trockenrasen am Grünen Band Europa in der Weinviertler Klippenzone im Raum Poysdorf beherbergen seltene Tier- und Pflanzenarten. Im Rahmen des jährlichen Green Belt Work-Camps unterstützen Jugendliche aus Europa und Nordafrika den Naturschutzbund NÖ vom 13. bis 23. September, die wertvollen Lebensräume und ihre Artenvielfalt zu erhalten.

Knapp über 400 Kilometer verläuft das Grüne Band Europa entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs in Niederösterreich. An dieser Strecke finden sich in der Weinviertler Klippenzone im Bezirk Mistelbach zahlreiche artenreiche Trockenrasen. Um sie zu erhalten und vor Verbrachung und Verbuschung zu bewahren, führt der Naturschutzbund NÖ regelmäßig Pflegemaßnahmen durch. Einmal im Jahr, und zwar im September, kann er dabei auf die Unterstützung von Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern zählen. Im Rahmen des internationalen Green Belt Work-Camps beteiligen sie sich an der Mahd und am Entbuschen auf den wertvollen, artenreichen Flächen.

Mithelfer aus dem Bezirk sind willkommen

Heuer stammen die Jugendlichen aus Portugal, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Algerien. Sie sind während der Pflegewoche am Campingplatz in Poysdorf untergebracht. Von diesem Stützpunkt rücken die Jugendlichen zu vier Einsätzen aus:

Foto: Naturschutzbund NÖ

Samstag, 16.9: am Staatzer Berg in Staatz

Dienstag, 19.9: am Schweinbarther Berg in Kleinschweinbarth

Mittwoch, 20.9: am Heidberg bei Wildendürnbach

Samstag, 23.9: am Höllenstein in Falkenstein

An diesen Tagen sind Mithelfer aus den Gemeinden herzlich willkommen. Interessierte können sich dazu via Mail an noe@naturschutzbund.at oder unter der Telefonnummer 0676-7606799 melden. Neben der Arbeit erkunden die Teilnehmer gemeinsam mit dem Naturschutzbund NÖ die Region, erfahren Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt und machen Ausflüge.