Grenzübergang Drasenhofen gesperrt Kilometerlanger Stau auf A5 nach Verkehrsunfall nach Poysdorf

Symbolbild Foto: Shutterstock.com, Ralf Gosch

E in Verkehrsunfall in Tschechien nahe der Grenze zu Österreich hat am Freitag nach ÖAMTC-Angaben einen kilometerlangen Stau auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) zur Folge gehabt.