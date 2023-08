FF-Jugend holte sich beim Bundesbewerb den zwölften Platz

Um zu den besten 600 Jugendfeuerwehrmitgliedern Österreichs zu gehören und hier an den Start gehen zu dürfen, sind vorher bei den Landesbewerben bereits ausgezeichnete Leistungen erforderlich. Mit dem Vizelandesmeister schafften das die Mädchen und Burschen aus den Unterabschnitten Gnadendorf und Asparn. Sie gewannen beim NÖ Landesfeuerwehr-Jugendbewerb auch den Fire Cup und dafür musste damals Jugendbetreuer Stefan Feichtner die Haare lassen. Jetzt, nach dem erfolgreichen Antreten in Lienz, wurden die Haare von FF-Kommandant Martin Bernold gefordert. Der Feuerwehrkommandant ist mächtig stolz auf seine Mädchen und Burschen. In Lienz holten sie sich den sensationellen zwölften Platz.

„Die Jugendbetreuer haben ein großartiges Gespür für die Arbeit mit Kindern und können sie so im Team zu Höchstleistungen und großer Begeisterung für die Feuerwehrarbeit motivieren“, betont der stolze Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Manfred Schulz.

Die Gruppe aus Zwentendorf-Phyra wurde bei ihrem Einsatz von einer enthusiastischen Fangemeinde aus der Heimat, ausgerüstet mit NÖ-Fahnen, unterstützt. Alle, die nicht mitfahren konnten, sorgten für einen großartigen Empfang beim Zwentendorfer Feuerwehrhaus. Gastwirt Gerald Bauer sorgte für die Verpflegung. Feuerwehrkommandant Martin Bernold betonte die ausgezeichnete Zusammenarbeit über die Ortsgrenzen hinaus.

„Die erfolgt auf Kommandantenebene ebenso wie bei den Jugendbetreuern und ist somit auch ein Erfolgsgeheimnis der erfolgreichen Feuerwehrjugendarbeit“, hob Bernold hervor. Am aufgelassenen Sportplatz von Eichenbrunn wurden für die Jugend auch mit einer eigenen Trainingsbahn optimale Trainingsbedingungen geschaffen. „Die Feuerwehrjugendarbeit ist eine sinnvolle Beschäftigung mit viel Gemeinschaftsgeist und für die Feuerwehren eine wertvolle Zukunftssicherung“, sagt Landtagsabgeordneter Manfred Schulz: „So kann die Arbeit aller Jugendbetreuer gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und wir sind ihnen allen für die vielen Stunden, welche sie für die Jugend aufbringen, sehr dankbar.“

Die Abschnittsfeuerwehrkommandanten Manfred Koch aus dem Abschnitt Laa und Harald Schwab aus dem Abschnitt Mistelbach waren auch unter den Gratulanten beim Empfang in Zwentendorf mit dabei. Sie bewunderten den großartigen FF-Nachwuchs, der trotz 30 Grad mit Schnelligkeit, Geschicklichkeit und vor allem Teamgeist die Aufgaben erledigte. Sie haben bei dem Bundesbewerb wirklich auf den Tag genau ihre Höchstleistung erbracht und konnten sich so auf dem hervorragenden zwölften Platz der österreichweiten Wertung setzen.