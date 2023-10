Jedamaun berührte tief

So eine Welle der Begeisterung von berührten Menschen habe ich noch nie, auch nicht bei den vorhergehenden Jedamaun Produktionen, erlebt, erzählte Autor Roman Beisser. Auch unbekannte Personen haben mich im Nachhinein telefonisch und schriftlich kontaktiert und mir, wie Martin Neid oder auch Jimmy Schlager, ihre begeisterte und berührte Reaktion mitgeteilt. Besucher erzählten, dass sie gleich nach Hause gefahren sind, allein sein wollten, um einfach diese Stimmung ausklingen zu lassen.

Auch für Regisseurin Elisabeth Heller war es ein besonderes Erlebnis. Sie hat immens viel Herzblut in diese einzigartige Inszenierung eingebracht und betonte, dass die gegenseitige Wertschätzung in der Schauspieltruppe so großartig war. Ein ganz besonderes Erlebnis in einer so harmonischen Produktion mitarbeiten zu dürfen, hob Heller hervor. Auch Jedamaun Martin Berger, der während des Stückes nur zehn Minuten nicht auf der Bühne war, hat diese gute Stimmung in der Jedamaun Familie hervorgehoben. So geschah es, dass jeder alles gab, sich einbrachte und zum großen Ganzen seinen Beitrag leistete. „Wir hatten einfach die besten Leute, auch mit Doris Wiesinger in der Maske, Georg Hrauda beim Ton und Jürgen Erntl beim Licht. Das Bühnenbild von Christoph Fath, die gefühlvolle Regie von Elisabeth Heller, der Text von mir und die großartige Musik von Hubert Koci machten mit dem Ensemble das aus, was bei den Besuchern hinüberkam“, betonte Autor Roman Beisser.

In seinen Texten war ihm wichtig, die Botschaften so zu platzieren, dass sie wirklich ankommen, für diesen Abend und hoffentlich auch für länger. „Das Stück ist ewig gültig und es ist für mich alles drinnen, was das Leben ausmacht. Die Schlüsse daraus zu ziehen, bleibt jedem überlassen. Für mich gibt es zwei starke Aussagen“, betonte Roman Beisser, „das ist der Schlusssatz ,Denn es ist nie zu spät, ein guter Mensch zu sein' und das Lied von Hubert Koci ,Leb dein Leben, als tät's keinen nächsten Tag geben'. Einfach eben im Bewusstsein, jederzeit mit sich und der Welt, die einen umgibt, im Reinen zu sein hob Beisser hervor. Für mich geht es im Jedamaun aber auch um Glaube und Gott und mir war der leibende Gott sehr wichtig. Da die meisten Menschen schon Lieben empfangen haben muss es auch Gott geben, betonte der nach diesen anstrengenden Wochen müde aber sehr glückliche Autor des Weinviertler Jedamauns Roman Beisser.