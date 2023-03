Großkrut: Der Kanal soll wieder dicht werden

Bereits vor einigen Jahren wurde ein Leitungskataster für die Gemeinde erstellt. Bei dieser Gelegenheit wurde der Kanal, der aus den 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt, mittels Kamerabefahrungen auf Schäden überprüft.

Das Ergebnis der Befahrung wurde in fünf Klassen des Zustandsbildes aufgegliedert. Klasse eins bedeutet guter Zustand – Klasse fünf eine dringliche Sanierungsstufe.

„Bisher wurden bereits die Klasse-fünf-Abschnitte in den Ortschaften Althöflein und Ginzersdorf ganz und in Großkrut teilweise saniert“, so Bürgermeister Klaus Schütz. Für das laufende Jahr wurden 450.000 Euro für die weiteren Sanierungsarbeiten des Kanalsystems in Großkrut im Budget 2023 veranschlagt.

Letzten Freitag, bei der Angebotseröffnung für die notwendigen Arbeiten durch die entsprechenden Fachfirmen, im Beisein von Vizebürgermeister Ludwig Huber, wurde schnell klar, dass die geplanten Sanierungsarbeiten laut Anboten bis zu 30 Prozent darüber liegen werden.

Für die Sanierungen dieses Jahr sind im Gemeindegebiet Großkrut Abschnitte der Poysdorferstraße, der Gebrüder Pichler Gasse, Teile der Bahnstraße, Lundenburgerstraße und am Kellerberg vorgesehen.

Ob alle geplanten Sanierungen im Jahr 2023 tatsächlich durchgeführt werden können, muss in den nächsten Wochen geklärt werden. „Ein dichtes Kanalnetz ist gelebter Umweltschutz“, sagt der Bürgermeister und will sich dafür einsetzten, dass dieses Ziel so rasch wie möglich erreicht wird.

