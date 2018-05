Die Oberkreuzstettner Jungen gewinnen Bronze und Silber, Bezirksfavoriten sind schon in guter Form.

Da klopft der Nachwuchs an: Oberkreuzstetten 3 konnte bei den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerben in Großebersdorf am Wochenende Bronze und Silber jeweils ohne Alterspunkten holen.

Mit ihrem Ergebnis sind sie zwar noch weit von etwaigen Erfolgen der beiden älteren Mannschaften der Oberkreuzstettener Feuerwehr entfernt: „Dafür sind wir die Gutaussehenden“, sagen sie den Älteren schon mal den Kampf an. Die Jugend trat übrigens alleine an: Die anderen Wettkämpfer mussten im Ort beim FF-Heurigen mithelfen.

Bei den anderen Wettbewerbsfavoriten aus dem Bezirk zeigten Großharras und Kottingneusiedl, dass bei den kommenden Bewerben auf jeden Fall wieder mit ihnen zu rechnen ist: Mit dem ersten Wettkampf-Ergebnis in dieser Saison sind beide Wettkampfgruppen nur wenige Punkte unter der vorjährigen Siegermarke.

Die nächsten Wolkersdorfer Abschnitttswettbewerbe finden 2019 in Hochleithen statt.