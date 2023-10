Branchentreff und viel netzwerken beim Datafest

Vor 25 Jahren begann Druckspezialist Dataform damit, das Datafest zu organisieren. Damals wollte man eigentlich nur ein Unternehmen präsentieren, das bei Dataform für die Druckmaschinen sorgt. Heuer feiert Dataform seinen 50. Geburtstag und aus dem Datafest ist eine Messe aller Player, die im Bereich Daten- und Dokumentendruck zusammenarbeiten: Druckmaschinenproduzenten, Kuverthersteller und natürlich Dataform als Druckerei im Echtbetrieb – „Es ist ein richtiges Branchentreffen – und ganz viel netzwerken“, weiß Dataform-Chef Stefan Achter. Für Letzteres gibt es ein großes Festzelt am Parkplatz vor der Druckerei.

Dataform druckt und kuvertiert nicht nur personenbezogene und sensible Dokumente – Rechnungen diverser Firmen beispielsweise. Versandt wird über das Postamt im Haus: „Wir haben eine eigene Postleitzahl“, erzählt Achter. Auch diverse Großveranstaltungen lassen in Großebersdorf ducken: Karten für die Formel 1, Champions League und die Fußball-Europameisterschaft stammen oft aus dem Weinviertel. Versehen sind diese Karten dann entweder mit Laser-Perforation oder einem Hologramm. „Wobei hier der Trend zu E-Tickets geht. Aber viele wollen noch die Haptik einer Karte aus Papier“, weiß Achter. Reden darf Dataform meist nicht über diese Aufträge: Es gibt Verschwiegenheitsklauseln.

Für Kunden stellt Dataform auch individuell an die Anforderungen der Kunden angepasste Druckmaschinen zusammen: Beim Datafest zu sehen war eine Druck- und Kuvertiermaschine für die ungarische Post, die nicht nur 27.000 Briefe pro Stunde kuvertiert, es werden auch noch persönliche Daten, die zuvor vom Formular ausgelesen werden, auf das Kuvert gedruckt – so, wie es in Ungarn bei eingeschriebenen Briefsendungen erforderlich ist. Dabei flitzen die Briefe mit 160 Metern pro Sekunde durch den Tintenstrahldrucker. Nach dem Fest wurde die einige Meter lange Druckmaschine abgebaut, verpackt und nach Ungarn verschickt.

Dataform hat rund 100 Mitarbeiter am Standort mit 8.000 Quadratmetern Produktionsfläche und „verdruckt“ 3.500 Tonnen Papier pro Jahr. Was sind aktuell die größten Herausforderungen? „Die hohen Papierpreise und vor allem die Energiekosten“, sagt Achter.