Großebersdorf Der Traum vom eigenen Buch ist machbar

Rudolf Achter und Gottfried Laf Wurm mit ihrem Buch, das bei Dataform auf dieser Druckmaschine als Kleinauflagenserie gedruckt wurde. Dataform-Chef Stefan Achter freut sich, dieses Service als Spezialdruckspezialist anbieten zu können. Foto: Michael Pfabigan

D en Traum, sein eigenes Buch zu verlegen, haben viele. Nur scheitert das meist an den Kosten: Im Selbstverlag im Copyshop wirkt es oft nicht professionell, in einer professionellen Druckerei muss man meist eine Mindestauflage von 1.000 Stück nehmen, um überhaupt gedruckt zu werden. „Wir haben eine Produktionsmöglichkeit, mit der wir kleine Stückzahlen kostengünstig in guter Qualität produzieren können“, sagt Stefan Achter vom Druckspezialisten Dataform.

Zwei, die das schon gemacht haben, sind Rudolf Achter, pensionierter Hauptschuldirektor in Gänserndorf und passionierter Radfahrer, und Künstler Gottfried Laf Wurm. Beide kennen sich seit über 45 Jahren und sind enge Freunde, zu ihrem 75. Geburtstag wollten die beiden für ihre Freunde etwas Besonderes produzieren: Rudolf Achter, viel mit seinem Rad zwischen der March und Spannberg unterwegs, besuchte Freunde in diesen Orten und sammelte kuriose und spannende Bilder, Marchfeld-Maler Laf Wurm steuerte Bilder dieser Orte bei. „Wir wollten damit nicht reich und berühmt werden, wir wollten einfach unsere Freunde damit überraschen“, erzählt Achter. Gestartet wurde mit einer Auflage von 500 Büchern, allerdings musste mittlerweile schon zwei Mal nachgedruckt werden. Für Gottfried Laf Wurm war das Buch noch ein kleines Extra zu Bildern, die darin vorkommen und verkauft wurden: „Damit hat der Käufer auch gleich eine Geschichte zum Bild dazu bekommen“, weiß er um das besondere Asset. „Unser System ist sinnvoll für Leute, die ihr erstes Buch herausbringen wollen und nicht wissen, welche Auflage sie brauchen“, sagt Dataform-Chef Stefan Achter: Es könne jederzeit nachgedruckt werden. Sinnvoll ist das bei einer Stückzahl zwischen 15 und 1.000 Stück. Technisch wird mit einem Highspeed-Inkjet-System gedruckt, bei dem keine Druckplatten oder Ähnliches notwendig sind. Nachteil: Die Drucktinte ist nicht gerade billig, ab 1.000 Exemplaren wird dann der Offset-Druck günstiger. „Man muss einfach mit einem PDF kommen und dann geht das einfach“, sagt Rudolf Achter: „Wir haben das auch so gemacht.“ Unter www.buchschmiede.at gibt es alle Infos zum Verlag mit Kleinstauflagen. Damit hat das Buch dann auch eine ISBN-Nummer. „Wenn jemand nur seine Familienchronik gedruckt haben will, dann kann man gleich direkt zu uns kommen“, sagt Stefan Achter. Denn der Eintrag ins ISBN-Verzeichnis alleine kostet etwas. Planen Achter sen. und Laf Wurm einen zweiten Teil ihres Buches? Bilder und Geschichten wären zumindest im Überfluss vorhanden, vorerst anstreben tun sie einen zweiten Teil aber nicht. Sehr wohl angedacht ist aber ein Benefizkalender mit Bildern von Laf Wurm für nächstes Jahr. Gedruckt wird natürlich wieder bei Dataform, sagen Künstler und Autor.