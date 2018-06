Große Auszeichnung für die Pfarre beim Pfarrmedienwettbewerb: Die Pfarre holte sich in der Kategorie Gesamtkonzept den zweiten Platz. Das Gesamtkonzept wurde beim Wettbewerb erstmals mit einem „Paulus“ genannten Preis bewertet.

„Hier geht es darum wie sich die Pfarre von Türschild über Pfarrblatt und Website bis hin zu Werbemitteln präsentiert. So gab es zum Beispiel auch kirchliche Bierdeckel mit Bibelsprüchen“, erläuterte Weihbischof Stephan Turnovszky.

Die Großebersdorfer Gruppe war natürlich mächtig stolz gleich den zweitgrößten Paulus mit nach Hause zu nehmen. „Das Gesamtkonzept war sicher die schwierigste Kategorie, denn hier waren viele Seiten der Medienarbeit gefragt. Umso mehr können die Großebersdorfer auf ihre Hauptpreise stolz sein“, sagt ein pfarrlicher Beobachter nach der Auszeichnung im Garten der Pfarre Alser-Vorstadt.#

Über 100 Einreichungen

Insgesamt gab es über 100 Einreichungen in vier Kategorien. Druckmedien wie die Pfarrblätter, digitale Medien mit Homepage, Facebook und Co, der öffentliche Raum mit der Präsentation in Schaukästen und das Gesamtkonzept einer Pfarre wurden bewertet.

Die Pfarren Mistelbach, Stronsdorf und Poysdorf wurden mit Anerkennungspreisen gewürdigt. Das Weinviertel war auch durch Heinz Stadlbacher und seine Band musikalisch und mit dem Jakobswegwein aus dem Poysdorfer Weingut Kalser lukullisch vertreten.