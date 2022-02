Großebersdorf: Gewerbehalle war komplett verraucht

Zu einem Brandeinsatz in einer Metallhandelsfirma in Großebersdorf wurden am Donnerstag die Florianis aus Großebersdorf. Schon bei der Anfahrt war eine starke Verrauchung erkennbar. Weil gleich mehrere Notrufe eingelangt waren, erhöhte die Alarmzentrale auf Stufe 3, das bedeutete Alarm für die Einsatzkräfte in der Region. Neben den Wehren aus Münichsthal, Putzing, Manhartsbrunn und Eibesbrunn waren auch das Rote Kreuz, Polizei und der EVN-Notdienst im Einsatz.

Lesezeit: 3 Min HM Herwig Mohsburger