Lebensraum und Schutz für Amphibien wird kontrolliert

Werbung

Mit dem Beginn der Krötenwanderung legen Amphibien am Weg zu ihren Laichgebieten oft mehrere Kilometer zurück. Gefährlich wird die Reise, wenn eine Straße überquert werden muss. Die Bonaventura Autobahnmeisterei sorgt dafür, dass die Tiere auch im südlichen Abschnitt der A5 Nordautobahn sicher und wohlbehalten ihr Ziel erreichen. Das Amphibienleitsystem wird jährlich überprüft.

„Wir bewirtschaften 267 Hektar Grünflächen entlang der Strecke mit zahlreichen ökologischen Maßnahmen, die den Eingriff in die Natur durch die Verkehrs-Infrastruktur ausgleichen“, erläutert Peter Pelz, technischer Geschäftsführer von Bonaventura.

Gefahrlose Querung für Tiere

Dazu gehört das Amphibienleitsystem, um bodengebunden Tieren eine gefahrlose Querung zu ermöglichen. Insgesamt gibt es 21 Querungsmöglichkeiten in Form von Grünbrücken, Unterführungen und Amphibien- oder Kleintierdurchlässe unter und über der Autobahntrasse. „Die Grünbrücken etwa bei Eibesbrunn können von allen bodenlebenden Tieren, darunter auch Feldhasen, Reh- oder Schwarzwild, genutzt werden“, so der Wiener Landschaftsplaner Robert Zideck. Er ist für das Monitoring an der Bonaventura-Autobahn zuständig.

Damit die Querungsmöglichkeiten angenommen werden, sind entlang der A5 Feuchtlebensräume in Form von Lockgewässern angelegt worden. Diese und vier Landschaftsteiche, einer davon in der Nähe der Gemeinde Großebersdorf, werden nicht nur von Amphibien, sondern auch von anderen Tieren genutzt. Zusätzlich zu den Lockgewässern erstreckt sich zwischen Seyring und Kapellerfeld eine lange Tümpelkette.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.