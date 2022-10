Schreiduell am Gemeindeamt: Grüne orten Skandal

Für Grünen-Gemeinderätin Ingrid Altmann ist es eine „unfassbare Entgleisung des Amtsleiters“, für Bürgermeister Friedrich Haindl (ÖVP) wäre die Angelegenheit nach einem Gespräch mit Altmann geklärt.

Gemeinde-rätin Ingrid Altmann (Grüne). Foto: Grüne

Altmann wollte sich auf die nächste Gemeinderatssitzung vorbereiten und meldete sich telefonisch am Gemeindeamt an, dass sie kommen und die Unterlagen für die Sitzung einsehen wolle. Als sie dann auch noch Unterlagen kopieren wollte, wurde ihr im harschen Ton mitgeteilt, dass nicht sie, sondern der Amtsleiter darüber entscheidet, welche Unterlagen eingesehen, ausgehändigt oder gar kopiert werden dürfen.

Wenn ihr das nicht passe, würde sich jedes Gespräch erübrigen, schildert die Großebersdorfer Grüne. Als Altmann dann auf ihr Recht und die Gemeindeordnung gepocht habe, sei ihr lauthals mit der Polizei gedroht und sie des Büros verwiesen worden, schildert Altmann.

„Ich war nicht dabei“, gesteht Bürgermeister Friedrich Haindl. Er sei angerufen worden, dass es Probleme am Gemeindeamt gebe und sei unverzüglich hingefahren: „Ich bin dann mit Gemeinderätin Ingrid Altmann alle Gemeinderatspunkte durchgegangen und hab sie auch noch gefragt, ob sie irgendwelche Kopien haben will, was sie verneint hat“, schildert der Bürgermeister.

Bürgermeister Friedrich Haindl (ÖVP). Foto: ÖVP

Bei Altmann selbst ist die Wahrnehmung eine andere: „Ich verzichtete vorerst auf die Herausgabe von Unterlagen, weil ich es für nicht annehmbar halte, dass der Bürgermeister Kopien anfertigen muss, wenn der Amtsleiter seinen Verpflichtungen nicht nachkommen will.“

Die Aufregung Altmanns versteht er grundsätzlich nicht. Denn alle Punkte der Gemeinderatssitzung werden in der Gemeindevorstandssitzung vorher besprochen. „Und üblicherweise informiert man sich dann innerhalb der Fraktion gegenseitig“, verweist er auf die Usancen in der ÖVP: „Ich weiß nicht, ob die Grünen untereinander miteinander reden.“ An einer Eskalation des Konflikts ist Haindl nicht interessiert: „Offensichtlich haben die beiden ein Problem miteinander.“

Damit es zu solchen Situationen nicht mehr kommt, wird er bei der kommenden Gemeinderatssitzung darum bitten, dass Gemeinderäte sich für die Einsicht vorher einen Termin am Gemeindeamt ausmachen.

Amtsleiter Michael Klaus wollte sich zu den Vorkommnissen nicht äußern: „Stellungnahmen über die Gemeinde obliegen dem Bürgermeister“, sagte er auf NÖN-Anfrage.

Bei der nächsten Gemeinderatssitzung will Bürgermeister Friedrich Haindl die Regeln für die Einsicht in Gemeinderatssitzungsunterlagen konkretisieren: Mit vorheriger Anmeldung, damit es dann zu keinen Missverständnissen mehr kommen kann.

