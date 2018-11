74 Feuerwehrleute von vier Feuerwehren waren am 5. November, gegen 21 Uhr im Einsatz, als in Hautzendorf ein Carport in Flammen stand. Gemeinsam löschten die Feuerwehren Hautzendorf, Unterolberndorf, Hornsburg und Hochleithen und verhinderten, dass das Feuer auf weitere Häuser übergreift.

Insgesamt waren fünf Atemschutztrupps im Einsatz. Nach 90 Minuten konnten die Wehren Brand aus geben, die FF Hautzendorf übernahm anschließend die Brandwache und untersuche die Brandstelle mit der Wärmebildkamera auf Glutnester.

Verletzt wurde niemand.