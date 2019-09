Die ÖVP veranstaltete am Sonntag wieder das Generationenfest in der Viehtrift, wobei traditionell der „Hiatabam“ aufgestellt wurde. Kellergassenführer Walter Brenner erklärte, was es mit dem Baum auf sich hat, Musik sorgte bei dem Fest für gute Stimmung.

Christoph Szeker Vizebürgermeister Christian Hirschvogl legte selbst Hand an und sorgte dafür, dass der Baum nicht wieder umkippt.

Der Brauch des „Hiatabams“ geht - wie sein Name schon andeutet - auf das Hüten der Weingärten zurück: Weintraubendiebe waren Anfang des letzten Jahrhunderts ein großes Problem, also wurden vom Gemeinderat vier bis sechs Männer aus dem Ort ausgewählt, um die Reben zu schützen. Kurios mutet in dem Zusammenhang ein Beschluss aus einer Großengersdorfer Gemeinderatssitzung des Jahres 1913 an: Für Diebstahl einer Weintraube wurde eine Strafe von zwei Kronen verhängt, bei mehreren Trauben war pro Stück je eine Krone zu entrichten. Wurden die Hüter selbst beim Diebstahl erwischt, versagte man ihnen den Lohn.

Um zu verhindern, dass Trauben aus den Weingärten gestohlen wurden, wurde Kindern oder verdächtigen Personen aus dem Ort zudem verboten, sich in den Weingärten oder auf Feldern herumzutreiben. Der Hüterbaum zeigte dann die Schließung der Weingärten an. Die Hüter waren dort mit dem „Hüterhackl“ unterwegs, außerdem nutzten sie ein „Hüterpfeiferl“, um sich bei Nacht zu verständigen. Ihre Spuren in den Weingärten mussten sie mit einem Rechen verwischen.

1956 gab man in Großengersdorf das Weingartenhüten dann ganz auf. Als Brauch lebt diese einst wichtig Maßnahme aber noch heute weiter.