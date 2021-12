Bürger aus Diepolz sind gegen Grundstücks-Tausch

Für den erkrankten Bürgermeister Josef Kindler übernahm Vizebürgermeister Rudolf Dötzl die Leitung der Gemeinderatssitzung und las auch dessen Bericht als letzten öffentlichen Tagesordnungspunkt vor.

Für eine mögliche Siedlungserweiterung in Großharras möchte die Gemeinde ein an die bestehende Siedlung angrenzendes Grundstück im Tauschverfahren erwerben. Die Gemeinde benötigt zwar nur ca. 1,6 Hektar Grund, doch das angedachte zu tauschende ist 2,7 ha groß. In einem ersten Gespräch mit der Besitzerin wurden seitens der Gemeinde Grundstücke in Großharras angeboten. Dieses Angebot wurde abgelehnt.

Die Grundbesitzerin möchte einen Tausch mit einer Fläche aus den Diepolzer Gemeindegründen, dann wäre sie zu vernünftigen Tauschbedingungen dazu bereit. Doch dieser Deal brachte die in der Sitzung anwesenden Diepolzer Bürger, allesamt Bauern, in Aufruhr. Sie baten um eine Wortmeldung und beschworen Vizebürgermeister, Ortsvorsteher und die Gemeinderäte diesen Plan doch nochmals zu überdenken.

Ein Vorschlag seitens der Bauernschaft war, dass der Besitzerin das Grundstück zu einem höheren Preis abgekauft werden könnte. Außerdem befürchten sie, dass bald kein Eintauschgrund mehr vorhanden sein werde, die Ortskerne verwaisen würden und Grundtausch aus Diepolz für Großharras, das stieß bei den Diepolzern sowieso auf Unverständnis. Noch ist nichts entschieden worden, denn Bürgermeister Josef Kindler wird in den nächsten Tagen mit allen Beteiligten Gespräche suchen, damit es zu einer für alle passenden Einigung kommt.