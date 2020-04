Schon in der Schule, genauer gesagt in der HTL Werkstatt, erlernte Wilhelm Proschinger das Drechseln von Holz. Jahre später vertiefte er seine künstlerischen Fähigkeiten in einem zweitägigen Drechselkurs. Am Dachboden seines Wohnhauses richtete sich Proschinger eine kleine Werkstätte ein.

„Ich sehe mir die Hölzer an und überlege, was ich daraus machen könnte. Manchmal ist die Idee sofort da, manchmal braucht es Tage. Zuerst bringe ich das Holz mit einer Bandsäge in Form. Anschließend wird das Teil in die Drechselbank gespannt und mit verschiedenen Drechseleisen bearbeitet, bis es meinen Vorstellungen entspricht. Zum Abschluss kommt ein Feinschliff und es wird eventuell gewachst oder geölt,“ erzählt der Hobbykünstler.

Kugelschreiber aus verschiedenen Hölzern, Maiskolben und ein Hirschgeweih hat er gefertigt, genauso wie Schüsseln, Vasen, Dosen, Pokale und Becher. „Dabei kann ich mich entspannen und mit den Gedanken nur beim Drechseln sein.“