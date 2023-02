Erdbeben: Daniel und Russell nach Einsatz wieder zu Hause

„Wir sind wieder glücklich zu Hause“, so froh wieder daheim zu sein, meldete sich Hundetrainer Daniel Oeler zum Interviewtermin mit der NÖN. Oeler war mit seinem Jack Russell Terrier „Russell“ als Mitglied des österreichischen Vereins der Diensthundeführer mit der Katastrophenhilfe des Österreichischen Bundesheeres AFDRU im Erdbebengebiet zwischen der Türkei und Syrien im Einsatz. Insgesamt konnten neun Personen geborgen werden.

NÖN: Wie wurden Sie für diesen Einsatz informiert und verständigt?

Daniel Oeler: Da ich bei AFDRU registriert bin, wurde ich in der Früh informiert und fand mich mit Russell beim Treffpunkt in Korneuburg ein. Das war für uns beide eine ganz neue Erfahrung, da dies unser erster großer Einsatz war. Wir beide – der Hund und ich – wurden zuerst untersucht, danach erhielt ich die Bekleidung des Bundesheeres, die Ausrüstungsbekleidung und Verpflegung. Für Russell gab es Futter, Wasser sowie Verbandszeug. Seine Decke und den Hundemantel nahm ich mit. Bis alle gecheckt und versorgt waren, dauerte es einen Tag, bis wir abfliegen konnten.

Wie können wir uns das Lager, in dem Sie untergebracht waren vorstellen?

Oeler: Wir waren in einem Zeltlager untergebracht. In der ersten Nacht war es sehr kalt, dann erst funktionierte die Heizung. Wir schliefen in Schlafsäcken auf Feldbetten mit Unterlagsmatten. Russell schlief in seiner Hundebox. In den letzten Tagen des Einsatzes waren wir alle gemeinsam in einem Hotel untergebracht. Das war für uns ein sehr komisches Gefühl, da wir wussten, dass ein paar hundert Kilometer weiter die Menschen nichts mehr hatten.

Gab es viele Nachbeben?

Oeler: Ja, das stärkste Nachbeben hatte die Stärke 4,4. Da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl. Daher waren auch die Einsätze eine Herausforderung, aber wir haben diese bestmöglich gemeistert. Es gab drei Gruppen mit je 16 Personen aus ganz Österreich zusammengewürfelt. Mit dabei war das Bundesheer, Rette- und Bergetrupp, Sanitäter, sowie die Hundeführer.

Wie waren die Einsätze mit den Hunden?

Oeler: Das war abhängig von der jeweiligen Situation vor Ort. Ein Einsatz konnte mit rund drei Minuten kurz sein, aber länger als 30 Minuten war kein Hund im Einsatz. Die Hunde waren mit den Hundeführern immer mit, haben sich gut verstanden. Dadurch war auch die Ruhe- und Erholungsphase für die Hunde gegeben. Russell und seine Hundekollegen erhielten nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Einsatzkräften jede Menge Streicheleinheiten.

Wie war die Situation im Einsatzgebiet?

Oeler: Es gab sehr viele Straßenhunde, verstörte Haustiere und eine laute Lärmkulisse von den Einsatzfahrzeugen. Dazu kam noch die permanente Staubbelastung. Trotzdem waren die Rettungskräfte aus aller Welt ständig im Einsatz. Dafür waren die Menschen sehr dankbar.

Wie war der Empfang am Flughafen in Wien?

Oeler: Sehr emotional, denn die Angehörigen erwarteten uns schon sehnsüchtig. Die türkische Community war uns so dankbar. Ja und dann erhielten alle Einsatzkräfte eine Ehrung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner überreicht. Die Hunde bekamen Leckerlis.

