Die Volksschule Großharras beteiligt sich an einem neuen Projekt, das die Kinder sehr begeistert. „Mit dem Feelfri-Band können die Kinder Nähe neu spüren. Ein Gadget, das derzeit in der Schule erprobt wird. Die Entwicklerinnen haben Kinder für die Testphase gesucht. Es ist ein Freundschaftsband, das speziell Kindern in dieser verrückten Zeit helfen kann und einfach ein wenig Spaß ins Leben zaubert“, berichtet Direktorin Patricia Grawatsch. Die NÖN wollte wissen, was genau hinter dem Projekt steht und bat die Erfinderin Manuela Müllner, sie ist in Großharras aufgewachsen, zum Interview:

NÖN: Warum haben Sie die feelfri Bänder entwickelt?

Manuela Müllner: Die Idee war, ein leistbares Produkt anzubieten, das Kindern oder generell der Gesamtgesellschaft die Situation erträglicher macht. Ein paar hundert Stück sind mittlerweile im Umlauf und wir haben viel Feedback erhalten: Das Band ist ein Freundschaftsband, das uns allen Hoffnung gibt und Spaß vermittelt.

Wie genau funktioniert dieses Band und welchen Zweck sollen sie erfüllen?

Müllner: Feelfri funktioniert auf Bluetooth Technologie, war aber zu Beginn noch mit vielen Funktionen ausgestattet, die schlicht nicht benötigt werden. Ab sofort ist ein überarbeitetes Band erhältlich, welches kinderleicht zu bedienen ist. Es wird per Touch eingeschaltet und sobald ein zweites oder mehrere Geräte in der Nähe sind, reagieren diese mittels Licht solange bis sich die Geräte wieder voneinander entfernen. Somit erfüllt es einen einfachen Zweck, den wir alle dringend benötigen: Das Armband versprüht positive Energie. Die witzigen Sticker dazu sind das Um und Auf. Die Träger lächeln. Das ist auch der Zweck des ganzen: Gute Laune und Stimmung und positive Energie bei den Kindern verbreiten.

Welche Zielgruppe soll diese Armbänder verwenden?

Müllner : In erster Linie Kinder und Jugendliche, denn die leiden bekanntlich schlimm unter der Situation. Es ist das einzige Produkt rund um Corona, das einen positiven Touch mitbringt. Masken, Homeschooling, Social Distancing prägen unseren Alltag. Das Armband kann in dieser tristen Zeit erheitern.

Warum haben Sie sich gerade die Volksschule Großharras als Versuchs-Test-Schule ausgesucht?

Müllner : Mir ist bekannt, dass die Direktorin Patricia Grawatsch an Innovationen und kreativen Ideen interessiert ist. Das ist auch am Profil der VS ersichtlich. Die Art der Lehrstoffvermittlung unterscheidet sich von vielen anderen Schulen. Ich selbst bin in Großharras aufgewachsen. Es ist ein emotionaler Hintergrund, nämlich, dass „Großharras von Anbeginn mit leuchtet“. Feelfri ist ein junges Unternehmen, wir mussten unser Produkt in der Praxis erproben. Unser Fazit: Im pädagogischen und institutionellen Bereich ist es unmöglich, permanent den Sicherheitsabstand einzuhalten. Das Feedback hat uns geholfen, den Fokus zu finden: Die Kinder mögen das Armband, weil es positive Energie in dieser verrückten Zeit versprüht. Auch viele Erwachsene kaufen das Armband mittlerweile.