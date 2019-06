FF-Jugend feierte Heimsieg beim Bronze-Bewerb .

Tolle Leistungen beim Abschnittsfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Großharras. Hoch motiviert und mit viel Energie starteten insgesamt 37 Gruppen in der Altersklasse der 13 – 15-jährigen. Im Einzelbewerb gingen sogar 48 Jugendliche an den Start um sich in Geschwindigkeit, Geschick, Genauigkeit und Wissen zu messen.