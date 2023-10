Gemeinderat behandelt Volksbefragung Ende Oktober

In der Gemeinderatssitzung am 18. April hatte die SPÖ gegen den geplanten Neubau eines Gemeindeamtes gestimmt und eine Unterschriftenaktion gegen diesen Neubau initiiert. 199 Gemeindebürger konnten sich diesem Antrag anschließen und unterschrieben. Der Antrag wurde von SPÖ Fraktionsführer Adolf Schmid am 12. Juli eingeschrieben ans Gemeindeamt geschickt.

Doch bis heute wurde dieser Antrag weder bearbeitet, noch hat eine Gemeinderatssitzung stattgefunden, obwohl: „Laut § 16 der Gemeindeordnung hätte vom Bürgermeister überprüft werden müssen, ob der Initiativantrag den Vorschriften einspricht. Im negativen Fall hätte ich als Zustellungsberechtigter verständigt werden müssen. Im positiven Fall hätte binnen vier Wochen nach Zustellung eine Sitzung der Gemeindewahlbehörde einberufen werden müssen“, berichtet Adolf Schmid.

Die NÖN fragte bei Bürgermeister Rudolf Dötzl (ÖVP) nach. „Das stimmt so nicht – es gibt keine Frist. Der Antrag muss erst in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt werden. Es wird demnächst eine Vorstandssitzung geben und am 24. Oktober eine Gemeinderatssitzung. Dann wird dieser Antrag als Tagesordnungspunkt behandelt werden“, verspricht er.