Hannes Wild tritt zurück: „Kommunikation muss besser werden“

Vizebürgermeister Hannes Wild leitete die Gemeinderatssitzung, da in dieser der Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Rudolf Dötzl behandelt werden musste. Mit rund zehn Zuhörern war das Interesse an dieser Sitzung sehr groß – die Stimmung bei Zuhörern und Gemeinderäten zum Zerreißen gespannt.

Worum ging’s? Der SPÖ Club hatte in einem Misstrauensantrag Bürgermeister Rudolf Dötzl (ÖVP) beschuldigt, dem Gemeinderat wichtige Informationen vorenthalten zu haben, dadurch sei der Gemeinde ein finanzieller Schaden entstanden.

Die Causa „Verkauf des ehemaligen Lagerhausareals an die Heinzl Group aus Kammersdorf“ wurde in der letzten Sitzung mit einem Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters rasch umgesetzt und mehrheitlich von allen Fraktionen beschlossen.

Danach stellte sich heraus, dass Rudolf Leitner, Seniorchef der LHT, ebenfalls Interesse am Kauf der Liegenschaft gehabt hätte. Dies teilte er auch der Bevölkerung in einem Brief mittels Postwurf mit.

Wir Gemeinderäte müssen uns der Verantwortung, die wir bei Abstimmungen tragen, bewusst sein.“

Adolf Schmid, Fraktionsführer der SPÖ Großharras

In seiner Wortmeldung zum Misstrauensantrag betonte SPÖ-Fraktions-Chef Adolf Schmid auch, dass nicht nur der Informationsfluss, sondern auch die Kommunikation an die Gemeinderäte seit er im Gemeinderat sei, nicht wirklich gegeben ist. Sehr emotional nahm der die Gemeinderäte in die Pflicht, denn: „Wir Gemeinderäte müssen uns der Verantwortung, die wir bei Abstimmungen tragen, doch bewusst sein. Außerdem vermisse ich ein Konzept in der Planung der Gemeinde, denn wir kaufen und verkaufen wieder.“

Dötzl wies alle Schuld von sich und betonte, dass Rudolf Leitner nie mit einer Kaufabsicht des Lagerhausareals an ihn herangetreten sei. Daher könne er auch keine Informationen an den Gemeinderat weiterleiten und außerdem habe ja die SPÖ damals dem Verkauf auch zugestimmt.

Nachdem Vizebürgermeister Hannes Wild dann zusicherte, dass sich die Kommunikation im Gemeinderat verbessern müsse damit das Vertrauen wieder gegeben sei, wurde über den Misstrauensantrag abgestimmt. Da die ÖVP die Mehrheit hat, fielen von 16 abgegebenen Stimmzetteln erwartungsgemäß die vier der SPÖ auf ja, elf auf nein, nur eine Stimme, die offensichtlich von der ÖVP war, wurde ungültig abgegeben. Der doch erleichterte Bürgermeister bedankte sich nach der Abstimmung für das Vertrauen.

Nachfolge geregelt.

Zwei Tage nach der Gemeinderatssitzung gab Vizebürgermeister Hannes Wild mit sofortiger Wirkung seinen bereits einmal abgegebenen und wieder verschobenen Rücktritt mit sofortiger Wirkung bekannt. Als designierte Nachfolgerin wird sich Sonja Platzer, Gemeinderätin und Gemeindeparteiobfrau der ÖVP Großharras, in der nächsten Gemeinderatssitzung der Wahl stellen.

Ruhe stiften als Aufgabe

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.