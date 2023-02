Hilfseinsatz mit Terrier Russell: „Das Leid ist schrecklich“

Der Jack Russell Terrier „Russell“ setzt seine Nase ein, um Menschen zu finden: Er gehört zu den ausgebildeten Rettungssuchhunden, die gerade im Erdbebengebiet in der Türkei im Einsatz sind. Besitzer ist Daniel Oeler aus Großharras: „Es freut mich sehr, dass Russell und ich hier an vorderster Front wertvolle Hilfe leisten können, denn das Leid der Bevölkerung ist aufgrund der Katastrophe schrecklich“, erzählt er betroffen.

Der Hundetrainer ist mit der Katastrophenhilfe des Österreichischen Bundesheeres Austrian Forces Disaster Relief Unit (kurz AFDRU) ins Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien geflogen. Die AFRDU kann bereits von mehreren Rettungserfolgen berichten: Bisher wurden neun Menschen durch die Spezialisten aus den Trümmern befreit werden (Stand: 10. Februar).

Oeler berichtet, dass die Bevölkerung für die Hilfe sehr dankbar sind: Auch wenn sie nichts mehr haben, stellen sie den Einsatzkräften Wasser und manchmal Schokolade zur Verfügung, schildert der Großharraser. Russell ist fleißig im Einsatz und legt zwischendurch Pausen ein, um wieder zu Kräften kommen zu können. Bisher hat er auf den Trümmerfeldern niemanden finden können: Erst am Freitag „zeigte mir Russell, dass er was in der Nase hat“, erzählt Oeler. Allerdings war die Person bereits verstorben.

