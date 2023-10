Keine Volksbefragung, vorerst kein neues Gemeindeamt

Das Thema Neubau Gemeindeamt ist in der Gemeinde Großharras vorerst vom Tisch: Nachdem sich herausgestellt hatte, dass das vorgesehene Grundstück vis-à-vis des Feuerwehrhauses im HQ30-Gebiet des Mottschüttelbaches liegt und das mit massiven Investitionen verbunden gewesen wäre, hob der Gemeinderat bei seiner Sitzung am 24. Oktober den Grundsatzbeschluss von 20. April wieder auf.

Ein Lokalaugenschein mit der Landesabteilung WA3 hatte ergeben, dass das vorgesehene Grundstück im Bereich des 30-jährlichen Hochwassers liegt. Das hätte laut Baumeisterschätzungen eine Einfriedungsmauer und Anschüttungen erfordert, was Mehrkosten von bis zu 150.000 Euro bedeutet hätte. Außerdem darf laut WA3 die Situation um Unterlauf des Baches nicht verschlechtert werden. Kann das nicht garantiert werden, muss im Oberlauf ein Rückhaltebecken gebaut werden. „Das sind Zusatzkosten, wo ich sage, dass das nicht mehr sinnvoll ist“, sagt Bürgermeister Rudolf Dötzl (ÖVP). Der Aufhebung des Grundsatzbeschlusses stimmten alle Gemeinderäte zu.

Somit wurde auch der Initiativantrag der SPÖ gegen einen Neubau des Gemeindeamtes obsolet. Fraktionsführer Adolf Schmid zog den Antrag zurück, kündigte aber an: „Wenn wieder ein so schlecht vorbereiteter Grundsatzbeschluss dem Gemeinderat vorgelegt wird, mache ich jederzeit wieder einen Initiativantrag.“ Zumal dieser weit am Willen der Großharraser vorbeiging, glaubt der Sozialdemokrat. Ein Indiz dafür ist für ihn die Tatsache, dass er für seinen Initiativantrag mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten gewinnen konnte. „Ich habe außerdem den Eindruck, dass die Meinungsbildung in der Mehrheitsfraktion nicht immer demokratisch erfolgt“, legte Schmid nach. Da müsste der Gemeinderat ebenfalls eine neue Meinungsfindungskultur finden. Schmid und seine SPÖ hatten die Pläne als zu teuer kritisiert.

Für Dötzl ist die Causa Rathaus-Neu noch nicht vom Tisch: „Wir sind auf intensiver Standortsuche, ich hoffe, dass sich binnen kurzer Zeit für uns etwas ergibt.“