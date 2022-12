Noch keine Interessenten für Job des Vizebürgermeisters

Werbung

Seit Mitte Februar ist Rudolf Dötzl Bürgermeister der Großgemeinde Großharras. Nun ist er mit dem Rücktritt von Vizebürgermeister Hannes Wild und des Gemeinderates und Bürgermeistervorgängers Josef Kindler konfrontiert. Die NÖN bat ihn zum Interview.

NÖN: Die Gründe für die Rücktritte der beiden Mandatare sind persönliche, aber auch der überstürzte Verkauf des erst kürzlich von der Gemeinde angekauften Lagerhausareals. Wie kam es dazu?

Rudolf Dötzl: Die Kammersdorfer Firma Heinzl Group ist ein paar Tage vor der Gemeinderatssitzung an die Gemeinde herangetreten und bekundete, dass sie sehr an dem Objekt Lagerhausareal in Großharras interessiert sei. Nach positiven Rückmeldungen aus dem Gemeinderat brachte ich bei der Sitzung einen Dringlichkeitsantrag für den Verkauf des Objektes ein. Dieser wurde angenommen und als Punkt 8 a behandelt. Der Tagesordnungspunkt wurde mehrheitlich, aber mit drei Gegenstimmen aus der ÖVP, beschlossen.

NÖN: Auf diesem Gelände sollte doch ein neues modernes Gemeindeamt entstehen. Wohin soll das nun kommen?

Dötzl: Wir sind jetzt wieder auf der Suche nach einem geeigneten Standort. Dann beginnt die erneute Planungsphase mit hoffentlich Baubeginn im Sommer-Herbst des nächsten Jahres. Es gibt aber schon Visionen, denn das ehemalige Erste Bank Gebäude, welches als Arztpraxis gedacht war, würde sich nach einer Adaptierung für ein neues Gemeindeamt mit Sitzungssaal und Archiv anbieten.

NÖN: Apropos Gemeindeamt. Das alte Gemeindeamt fristet ja nach wie vor ein tristes Dasein. Der versprochene Umbau zu Wohnungen durch die WET-Gruppe hat noch nicht begonnen. Wie geht es dort weiter?

Dötzl: Die WET-Gruppe wartet noch auf die Bauverhandlung. Dann wird mit dem Umbau und Fertigstellung von insgesamt sieben Wohneinheiten mit einer Wohnnutzfläche von 42-77 Quadratmeter begonnen. Die Schlüsselübergabe an die neuen Mieter könnte 2024 erfolgen.

NÖN: Gibt es schon interessierte Personen, die in den Gemeinderat kommen werden, bzw. einen neuen Kandidaten als Vizebürgermeister oder Vizebürgermeisterin?

Dötzl: Bis jetzt noch nicht, wir sind noch immer auf der Suche.

NÖN: 2025 finden wieder Gemeinderatswahlen statt. Werden Sie wieder für die ÖVP antreten?

Dötzl: Das kann ich zum heutigen Zeitpunkt definitiv ausschließen. Das Bürgermeisteramt ist eine tägliche Herausforderung, aber zu schaffen. Man braucht halt einen breiten Rücken und ein gutes Gemüt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.