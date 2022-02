Rudolf Dötzl ist neuer Bürgermeister

Diese Sitzung war notwendig geworden, da Josef Kindler sein Bürgermeisteramt per 31.1. zurückgelegt hat. Seitens der ÖVP wurde Vizebürgermeister Rudolf Dötzl nominiert. Die SPÖ nominierte Gemeinderat Adolf Schmid für die Wahl zum neuen Bürgermeister als Gegenkandidaten.

Mit elf Stimmen von 17 anwesenden Gemeinderäten wurde dann Rudolf Dötzl mehrheitlich zum Bürgermeister gewählt, der sich kurz und bündig bedankte und die Wahl annahm. Anschließend wurden Hannes Wild zum Vizebürgermeister, Katrin Haftinger in den Gemeindevorstand und Sonja Platzer in den Prüfungsausschuss gewählt. Altbürgermeister Josef Kindler wird weiterhin als Gemeinderat tätig sein.

Oberstes Ziel ist, alle angefangenen Projekte fertigzumachen.“

Rudolf Dötzl, Bürgermeister

Was wird sich unter Bürgermeister Dötzl ändern? „Ich werde mein Amt, so wie meine Vorgänger ausüben. Dazu muss ich, obwohl ich schon seit 2010 im Gemeinderat vertreten bin, noch sehr viel lernen. Oberstes Ziel ist es, alle angefangenen Projekte fertigzumachen. Die Tagesbetreuungseinrichtung in Zwingendorf steht da an erster Stelle“, berichtet der Neo-Bürgermeister, der aber nur mehr in dieser Periode im Gemeinderat sein wird, denn bei der nächsten Gemeinderatswahl wird der 65-jährige nicht mehr antreten.

Auch werde er sich weder Smartphone noch E-Mail-Adresse anschaffen, erzählt er schmunzelnd. Die Kommunikation wird über das Gemeindeamt laufen.

Detail am Rande: Bereits 1970, als Zwingendorf noch eine eigenständige Gemeinde war, gab es einen Bürgermeister mit Namen Franz Dötzl. Mit diesem ist das jetzige Ortsoberhaupt aber weder verwandt noch verschwägert. Im November 1970 wurde unter Bürgermeister Franz Dötzl die Gemeindezusammenlegung mit Großharras mit den Stimmen der ÖVP beschlossen und von der NÖ Landesregierung genehmigt.

