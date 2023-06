SPÖ will Volksbefragung zum Neubau des Gemeindeamtes

In der Gemeinderatssitzung vom 18. April hatte der Gemeinderat mehrheitlich den Plänen zugestimmt, dass vis-à-vis des Feuerwehrhauses ein neues Gemeindeamt gebaut werden soll. Die SPÖ hatte damals dagegen votiert. Für sie ist das ein Bau auf der „grünen Wiese“: „Wir, die SPÖ-Mandatare, sind gegen diesen Grundsatzbeschluss, weil dieser Neubau die teuerste Lösung ist, und wir fordern daher eine Volksbefragung, weil wir finden, dass eine so wichtige Entscheidung unter Einbeziehung der Bürger getroffen werden sollte“, sagt Schmid.

Statt des Neubaus soll das Gemeindeamt, das derzeit in einem viel zu kleinen Gebäude in Zwingendorf untergebracht ist, in bestehenden Gebäuden der Gemeinde untergebracht werden: „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Betrieb auch in den Räumlichkeiten in Zwingendorf funktioniert“, sagt Schmid. Außerdem gebe es noch das Gebäude, in dem früher die Erste Bank untergebracht war. Durch einen Neubau, die SPÖ rechnet mit 1,7 Mio. Euro Baukosten, würden wertvolle Wiesenböden mitten im Ort versiegelt. Das alte Gemeindeamt ist nicht mehr verfügbar, weil darin durch einen Bauträger Wohnungen errichtet werden sollen.

Um eine Volksbefragung zu erwirken, müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten in der Gemeinde den Initiativantrag unterschreiben. Das wären um die 93 Unterschriften (ausgehend von der Landtagswahl 23 mit 927 Wahlberechtigten). Zwischen 27. und 30. Juni wollen die Sozialdemokraten massiv beim FF-Haus in Diepolz und bei den Kaufhäusern in Großharras und Zwingendorf Unterschriften sammeln.