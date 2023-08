„Top Dog“: Russells Herrchen verirrte sich im Halbfinal-Labyrinth

Die Fans des kleinen Jack-Russell-Terriers „Russell“ haben ihm und seinem Herrchen Daniel Oeler fest die Daumen gedrückt, denn die beiden hatten sich bei der RTL-Show „Top Dog, der beste Hund Deutschlands“ beworben. Russell ist schnell und lernt rasch, die Anweisungen Daniels zu befolgen, daher schaffte das Duo einen sensationellen Lauf im Parcours und kam auch bis ins Halbfinale, wo sich die ersten drei platzierten Sieger aller Rassen der ausgestrahlten fünf Folgen messen mussten.

Der Parcours in der Finalshow war dann doch etwas schwieriger: Zwar gab es wieder ein Bällebad zu bewältigen, ein Pool musste durchschwommen und Hürden mussten überwunden werden. Russell und Daniel waren mit vollstem Einsatz dabei, doch das Labyrinth kostete viel Zeit. „Russell“ hatte damit keine Probleme, aber sein Herrchen verirrte sich darin. Daher hat es dann nicht für einen Sieg gereicht. „Es hat Spaß gemacht und es war total lustig“, freut sich Hundetrainer Oeler trotzdem.

Für die beiden steht aber schon der nächste Event an: Von 20. bis 24. September nehmen sie für den Österreichischen Verein der Diensthundeführer bei der Weltmeisterschaft in der Flächensuche am Stubenbergsee in der Steiermark teil.