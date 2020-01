Manche wittern einen Skandal, für den Leiter der Landeswahlbehörde, Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), scheint der Vorgang jedoch in Ordnung: Als die SPÖ am 18. Dezember die Unterlagen für die Kandidatur bei der Gemeinderatswahl am Gemeindeamt einreichte, legte sie dem Antrag keine Liste mit Unterstützungserklärungen bei.

Das Fehlen dieser für eine Kandidatur notwendigen Liste wurde im Protokoll der Gemeindewahlbehörde zwar vermerkt, das Antreten den Sozialdemokraten aber gestattet. In anonymen Schreiben, die in der Gemeinde zirkulieren und die auch der NÖN vorliegen, wird die Korrektheit dieser Entscheidung infrage gestellt.

"Die brauch ich jetzt nicht mehr"

SPÖ-Spitzenkandidat Adolf Schmid bestätigt den Vorfall: Er habe die Unterlagen im Gemeindeamt in der alten Schule in Zwingendorf vorgelegt, zu den Unterstützungserklärungen habe Bürgermeister Windpassinger gesagt: „Die brauche ich jetzt nicht.“ Dann seien er und eine Gemeindemitarbeiterin zu einer Sitzung geeilt: „Ich sammelte meine Unterlagen ein und verließ ebenfalls das Gemeindeamt“, schildert Schmid.

Bei der Sitzung der Gemeindewahlbehörde am 27. Dezember wurde dann das Fehlen der Unterschriften bemängelt: „Ich sprach vor der gesamten Gemeindewahlbehörde den Bürgermeister auf die Vorkommnisse bei der Einreichung des Wahlvorschlages an, er widersprach nicht, und ich übergab ihm die zehn Unterstützungserklärungen. Er nahm sie entgegen und erklärte in der Folge den Wahlvorschlag der SPÖ für gültig“, sagt Schmid.

Weitere Diskussionen habe es in der Gemeindewahlbehörde nicht gegeben.

„Anscheinend in der Hektik vergessen“

„Dass ich gesagt habe, dass ich die Unterschriften nicht brauche, kann ich mir nicht vorstellen“, sagt Bürgermeister Josef Windpassinger. Er habe die Liste zwar gesehen, anscheinend aber in der Hektik vergessen, sie mit dem Antrag entgegenzunehmen: „Als Schmid eidesstattlich erklärt hat, dass er die Unterschriften dabei hatte, habe ich ihm das geglaubt.“ Falls ein Fehler passiert sei, dann nimmt er den auf seine Kappe, Rücksprachen beim Land hätten aber die Korrektheit der Vorgangsweise der Gemeinde bestätigt. Woher kommen die anonymen Schreiben zum Vorfall? Windpassinger kann nur spekulieren, schließt ÖVP-interne Ränke nicht aus.

Landtagspräsident Karl Wilfing kennt den Vorfall nur aus informellen Quellen, eine offizielle Anzeige gibt es nicht: „Der Unterschied zu Marchegg, wo ebenfalls die Unterstützungserklärungen der SPÖ gefehlt haben, ist, dass in Großharras der Bürgermeister die Unterschriften gesehen hat“, sagt Wilfing. In Marchegg war das nicht der Fall gewesen, daher war die Kandidatur der SPÖ dort auch ungültig. „Demokratiepolitisch ist es vermutlich gescheiter, wenn man eine Partei, die alle Anforderungen erfüllt, auch zur Wahl zulässt“, sagt Wilfing. Rechtlich kann die Landeswahlbehörde den Beschluss der Gemeindewahlbehörde nicht aufheben, möglich ist nur eine spätere Wahlanfechtung.