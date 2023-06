Der kleine Russell will der beste Hunds Deutschlands werden

Russel, ein neun Jahre alter Jack Russell-Terrier, ist als Vizestaatsmeister 2018 und 2022 in der Trümmersuche und auch als ausgebildeter Rettungshund in der Trümmer- und Flächensuche weit über die Ortsgrenzen von Großharras bekannt. Vor allem, da er nach dem Erdbeben mit seinem Herrchen und Hundetrainer Daniel Oeler in der Türkei im Einsatz war.

Der Hundehalter hatte im November die Idee sich mit Russell für die dritte Staffel von „Top Dog Germany – der beste Hund Deutschlands“, eine Show von RTL, zu bewerben. Von rund 4.000 Bewerbungen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein kamen 120 in die engere Auswahl, um in der Show dabei zu sein – darunter auch Russell. Die Zusage erreichte Oeler während seines Urlaubes auf Bali – daher war seine Vorbereitungszeit mit dem Hund für die Show eher kurz bemessen, denn er musste mit Russell verschiedene Geschicklichkeitsübungen und Tricks proben.

Im März war es dann so weit – sie machten sich auf den Weg nach Köln, wo die Show in einer Messehalle aufgezeichnet wurde.

Nach einer tierärztlichen Untersuchung der Hunde traten die verschiedenen Hunderassen – große und kleine – mit ihren Hundehaltern beim Wettbewerbsparcour an. Hier war nicht nur Schnelligkeit, sondern auch rasche Auffassungsgabe der Hunde gefragt, denn im Parcours mussten nicht nur Hindernisse überwunden werden, sondern auch verschiedene Aufgaben gelöst werden.

„An der Show teilzunehmen hat sowohl Russell als auch mir großen Spaß gemacht und war eine willkommene Abwechslung zu den Einsätzen, wo es um Menschensuche geht,“ erzählt Daniel Oeler strahlend.

Ob Russell geschickt genug war, einen Platz unter den ersten drei geschafft hat und sich damit fürs große Finale qualifiziert hat, sieht man am Freitag, dem 30.6. um 20.15 Uhr in RTL, aber auch in der Mediathek oder per Streaming.