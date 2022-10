Bürgermeister Franz Wagner tritt zurück

Für die Öffentlichkeit unerwartet, tritt Franz Wagner (ÖVP) als Bürgermeister in der Halbzeit der Funktionsperiode mit 19. Oktober zurück.

2019 wurde der damalige Ortsvorsteher von Ginzersdorf, Franz Wagner, von seinen Parteikollegen geradezu gedrängt, für den Posten des Bürgermeisters als Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Franz Schweng zur Verfügung zu stehen.

Die politische Laufbahn Wagners in der Kommunalpolitik begann im Jahr 2000 als Gemeinderat und Ortsvorsteher in Ginzersdorf. Im Jahr 2010 wurde er in den Gemeindevorstand gewählt und war in der Folge nun seit 2019 Bürgermeister der Marktgemeinde Großkrut.

Neben der alltäglichen Arbeit zum Wohle der Gemeindebürger kann Wagner auf einige große Projekte zurückblicken. Mit der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN) konnten vier Reihenhäuser in Ginzersdorf und 21 geförderte Wohnungen in Großkrut errichtet werden. Ein weiteres Bauvorhaben in Zusammenarbeit mit der WAV steht vor der Umsetzung: Einige Reihenhäuser sowie ein Stützpunkt des Roten Kreuzes sollen hier zwischen der Ortsausfahrt von Großkrut und der Autobahnpolizeiinspektion gebaut werden.

Auch auf den Ortskern wurde in Bauangelegenheiten nicht vergessen: Hier konnten vier Bauplätze geschaffen werden. Für die jüngsten Gemeindebürger konnte eine Containeranlage für eine dritte Kindergartengruppe organisiert werden, ebenso erfolgte die Sanierung der Heizungsanlagen in den Volksschulen Großkrut, sowie in der Mittelschule Großkrut und die Sanierung der Volksschule Ginzersdorf.

„Zum Abschluss übergebe ich meinem Nachfolger ein gut bestelltes Haus“, sagt Franz Wagner.

Landtagspräsident Karl Wilfing ließ es sich nicht nehmen, Franz Wagner für seine kommunale Tätigkeit zu danken und gratulierte nochmals zum Mandatsgewinn von zwei Gemeinderäten bei der letzten Gemeinderatswahl.

Die weitere Vorgangsweise: Am Dienstag, 25. Oktober, tagte der Gemeindeparteivorstand, um die Nachfolge zu regeln. Die für Donnerstag, 27. Oktober, geplante Gemeinderatsitzung leitet Vizebürgermeister Ludwig Huber. Am Freitag, 28. Oktober, findet im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung die Bürgermeisterwahl statt. Vor den entsprechenden Sitzungen wollte man in der ÖVP Großkrut keine Namen nennen.

