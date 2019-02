In Großkrut neigt sich eine Ära dem Ende zu. Langzeitbürgermeister Franz Schweng geht demnächst in Pension. Da der Bürgermeister ein „gut bestelltes Haus“ zu übergeben hat, ist die Nachfolge und ein reibungsloser Übergang genau zu planen. Erste dahingehende Schritte wurden beim Gemeindeparteitag, im Heurigenlokal Weingartshofer in Großkrut, dabei gesetzt.

Bürgermeister und Gemeindeparteiobmann Franz Schweng kandidierte nach 26,5 Jahren als Parteichef nicht mehr, um einem Nachfolger, an der Spitze der Gemeindepartei, Platz zu machen. Landtagspräsident und Bezirksparteiobmann Karl Wilfing zollte dem ÖVP-Urgestein seinen Respekt: „Damit verlässt der längstdienende, aktive Gemeindeparteiobmann die politische Bühne.“ Unter seinem Vorsitz erfolgte die Neuwahl, wobei auch die drei Ortsparteivorstände (Althöflein, Großkrut, Ginzersdorf) neu zu wählen waren. Als neuer Gemeindeparteiobmann war Vizebürgermeister Ludwig Huber nominiert und gewählt (Ja 39 Stimmen, ungültig eine Stimme, nein eine Stimme).

Huber wird in Hinkunft die Belange der Großkruter Gemeinde- und auch Ortspartei führen. Für die Nachfolge als Bürgermeister wird es eine andere Lösung geben, da Huber aus beruflichen Gründen nicht beide Ämter übernehmen möchte.

Allerdings wird die Übergabe auch nicht ganz einfach werden, denn das Amt des Bürgermeisters ist nicht nur sehr verantwortungsvoll, sondern auch sehr zeitaufwendig. So hat man sich in der Gemeindepartei darauf geeinigt, dass Ortsvorsteher Franz Wagner (Ginzersdorf) vorerst für ein paar Jahre die Nachfolge von Schweng antreten wird.

Bürgermeister soll aufgebaut werden

Später soll dann der Geschäftsführende Gemeinderat Franz Weingartshofer der nächste „Langzeitbürgermeister“ der Großgemeinde werden. Berufliche und auch familiäre Verpflichtungen, wie etwa erster Familienzuwachs, sind im Moment die Hindernisse für Weingartshofer, sich sofort um den Bürgermeistersessel zu bewerben.

Weingartshofer wird allerdings ab dem ersten Tag eines Bürgermeisterwechsels den nominierten Nachfolger, Franz Wagner, bei den offiziellen „Bürgermeisterterminen“ begleiten, auch um sich perfekt für später einzuarbeiten.