Gesundheitssystem: „Wir sehen den Kometen kommen!“

„Das Gesundheitssystem ist wie ein großer Sangriakübel, wo alle ihre Strohhalme reinhalten und sich daran berauschen. Und dieser Kübel wird nie leer.“ Kassen-Allgemeinmediziner Ulrich Busch alias der „Busch-Doktor“ aus Großkrut malt ein farbiges Bild von einem System, das unkontrolliert und ungesteuert wuchert.

Denn eigentlich sollte unser Gesundheitssystem ja so aufgebaut sein: Ansprechpartner Nummer 1 für alle Anliegen der Patienten ist der Hausarzt, ein Allgemeinmediziner. Der schickt bei Bedarf seine Patienten zum Facharzt oder in akuten Fällen in ein Krankenhaus. Aber: „Dieses System funktioniert seit 60 Jahren nicht richtig“, sagt Busch: Die heutigen Strukturen wuchsen in den 1940er-Jahren und wurden nie an die heutigen Erfordernisse angepasst. Was ist die Realität? Hausärzte mit Kassenvertrag finden sich immer schwerer, die Menschen gehen gleich zum Facharzt oder ins Krankenhaus oder leisten sich einen Wahlarzt, was die Kosten des Systems in die Höhe treibt.

Keine zeitgemäße Medizin im Kassenvertrag.

Warum ist es unattraktiv, Kassen-Allgemeinmediziner zu werden? „Wir Ärzte haben nicht die notwendigen Ressourcen, die wir für unsere Aufgaben bräuchten“, sagt Ulrich Busch: Der Kassenvertrag stamme aus dem Jahr 1942 und werde immer nur punktuell angepasst: „Dass wir Langzeitblutzuckermessungen machen dürfen, steht erst seit zwei Jahren im Vertrag“, erzählt er. Eine Ultraschalluntersuchung beispielsweise ist nicht im Leistungsspektrum eines Kassen-Allgemeinmediziners enthalten: „Bei einem Blinddarmverdacht muss ich den Patienten ins Klinikum schicken, obwohl ich das selbst binnen Minuten abklären könnte“, schüttelt er den Kopf.

„Wir Hausärzte gehen einen lebenslangen Bund mit unseren Patienten ein und werden mit ihnen alt.“ Ulrich Busch Kassen-Hausarzt in Großkrut

Hinzu kommt das Honorarsystem an sich: Mit den jetzigen Vergütungen könne ein Arzt keinen Gewinn machen. Um seine Betriebs- und Personalkosten abzudecken, müsse er eine hohe Patientenanzahl durch die Ordination schleusen. Je mehr, desto schlechter werde die Betreuungsqualität. Bis zu 300 Patienten behandelt er so täglich: „So gesehen bin ich kein Hausarzt, sondern schon wie eine Ambulanz“, attestiert er bitter.

Allgemein haben die Kostenersätze der Krankenkassa nichts mehr mit der Realität zu tun: „Wenn ich als Arzt zur Visite fahre, bin ich billiger, als eine Caritas-Krankenschwester. Wenn ich für eine Wundversorgung vier Euro bekomme, das Sterile-Naht-Kit aber 14 Euro kostet, dann kann irgendwas nicht stimmen“, erläutert der Hausarzt.

Aussagen, die sich mit einer aktuellen Umfrage der „Ärzteinitiative der Plattform Freiwilligkeit“ decken: Hier sagen 90,4 Prozent, dass die ärztlichen Leistungen von den Krankenkassen zu gering honoriert werden, 86,5 Prozent müsse Probleme abarbeiten, für die sie nicht zuständig sind. Ihrer allgemeinen Arbeitssituation geben 56,2 Prozent die Schulnote 4 oder 5, im Durchschnitt 3,7, also gerade mal ein Genügend.

„Die Honorarerhöhung beläuft sich heuer auf unter zwei Prozent real“, ergänzt Bezirksärztevertreter Oskar Kienast: „Wir haben de facto einen Einkommensverlust.“

Triste Zukunftsaussicht auf das Kassen-Hausarztwesen.

Wie wird die ärztliche Versorgung am Land in zehn Jahren aussehen? Schlecht, ist Busch überzeugt: Denn bis ein Mediziner eine Praxis übernehmen kann, gehen schon mal zwölf Jahre und mehr für die Ausbildung ins Land. „Dann sind nur noch wir Alten da, die einsam ihren Dienst versehen“, dass Junge nachkommen, damit rechnet Busch nicht. In den Städten wird es Primärversorgungszentren geben, weil sich die nur dort rechnen. „Das Gesundheitssystem steht auf der Kippe: Entweder wir ändern es oder es wird untergehen“, sagt Busch: „Wir sehen schon den Kometen, hoffen aber immer noch, dass er an uns vorbei geht!“ Und die jungen Ärzte würden die Probleme des Systems sehen und da nicht rein wollen.

Wie schwer es ist, eine Vertretung zu bekommen, weiß er aus eigener Erfahrung: Da der Arzt für rund sechs Wochen wegen einer Knie-OP selbst ausfallen wird, suchte er für die Zeit Ersatz. Gefunden hat er ihn in einem 70-jährigen pensionierten Medizinalrat: „Aber vier Wochen werde ich ohne Vertretung schließen müssen“, sagt Busch. Seine rund 2.500 Patenten müssen dann auf umliegende Praxen ausweichen.

„Das System scheppert und muss künftig noch mehr scheppern“, sagt Bezirksärztevertreter Kienast: „Erst dann werden unsere Politiker aufwachen.

Gesundheitssystem neu aufbauen.

Geht es nach dem Mann aus der Praxis: Was sollte getan werden? „Man muss das System entkernen und komplett neu um die Bedürfnisse der Patienten herum aufbauen und dabei durchaus flexibel sein: Was sind die medizinischen Anforderungen der Region, brauchte es kinderärztliche oder/und geriatrische Kenntnisse?“, sagt Busch.

Im Weinviertel bräuchte es auch Suchtexperten. Bisher kann ein Allgemeinmediziner mit derartigen Zusatzausbildungen zwar Krankheitsbilder erkennen, darf aber nichts selbst machen, sondern kann nur an Spezialisten zuweisen.

Vereinheitlicht sollte auch die Ausstattung von Praxen werden: „In anderen Ländern gibt es Musterpraxen, bei uns bastelt jeder selbst zusammen, was er glaubt“, sagt Busch. Musterpraxen hätten den Vorteil, dass Vertretungsärzte sich sofort auskennen würden. Woran es weiters fehlt, sei eine digitale Krankenakte: „Als der Arzt in der Nachbargemeinde zugesperrt hat, sind plötzlich 800 Patienten von ihm zu Beginn der Pandemie vor meiner Tür gestanden und ich hatte keine Unterlagen von ihnen in der Hand. Denn die Krankenakten werden in der Regel (teuer) an den Nachfolger verkauft, wenn eine Praxis übergeben wird.

Und, da sind Kienast und Busch einer Meinung: Es erfolgen viel zu viele Behandlungen in den Krankenhäusern: „NÖ hat 27 Krankenhäuser, Dänemark insgesamt nur elf“, rechnet er vor. Zumal kleine Häuser nur Kosten verursachen und für Spitzenmedizin nicht geeignet seien, sagt Kienast: „Im Ernstfall kann ein kleines Haus die Patienten nur weiterschicken, nicht aber helfen.“

