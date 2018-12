Brutal in die Hausmauer gerammt wurde am Mittwoch gegen 8.13 Uhr ein parkendes Auto in der Poysdorferstraße: Der Lenker eines Klein-Lkws dürfte aufgrund der tief stehenden Sonne das parkende Auto übersehen haben und rammte es frontal in die Wand.

„Zum Glück gab es keine Verletzten“, sagt ein Helfer der FF Großkrut, die mit sechs Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen ausrücke und beide Fahrzeuge mit der Seilwinde auseinander ziehen musste.

Der komplett havarierte Pkw wurde mit dem Kran geborgen und auf den Bauhof abtransportiert, der ebenso fahrunfähige Klein-Lkw wurde mittels Kran an den Fahrbahnrad gehoben. Der Abtransport erfolgte von einer Spedition.