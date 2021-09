Zwei Pkw mit tschechischen und ein weiterer Wagen mit kroatischem Kennzeichen waren der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge mit Tempo 203 bis 209 km/h unterwegs. Es ergingen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.

Die Geschwindigkeitsmessungen waren am Sonntagnachmittag in Großkrut bzw. Poysdorf durchgeführt worden. Die drei ertappten Raser waren laut Polizei jeweils auf der Fahrt in Richtung Norden.

Auf der L120, der Exelbergstraße, im Gemeindegebiet von St. Andrä/Wördern (Bezirk Tulln) hat eine Motorradstreife der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich bei Lasermessungen am Samstag einen 23-jährigen Pkw-Lenker aus Wien angehalten, der mit 143 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs gewesen war. Der junge Mann wurde der Bezirkshauptmannschaft Tulln angezeigt.