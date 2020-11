Großkrut: Pritschenwagen kracht in Rübenanhänger .

Schwerer Verkehrsunfall in den Morgenstunden des 6. Novembers: Gegen 7 Uhr krachte auf der B47 Richtung Reintal ein Pritschenwagen von hinten in einen Traktor mit vollbeladenem Rübenanhänger. Dabei wurde der Fahrer des Pritschenwagens in seinen Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Aufgrund der Schwere des Unfalles wurden zum Einsatz nicht nur die FF Großkrut, sondern auch die Wehren aus n Althöflein, Altlichtenwarth, Bernhardsthal, Katzelsdorf und Reintal alarmiert.