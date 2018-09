Seit einigen Jahren sind die Risse, die im Kirchturm der Pfarrkirche in Großkrut aufgetreten sind, ein Thema in der Gemeinde. Der Turm ist Eigentum der Gemeinde und nicht der Pfarre, wie man annehmen könnte. Er wurde einst als Wehrturm errichtet. Erst im Laufe der Jahrhunderte erhielt er seine heutige Form und auch die Pfarrkirche, so wie wir sie heute kennen, kam erst so nach und nach hinzu.

Vizebürgermeister Ludwig Huber: „Im Ersten Weltkrieg wurden 1917 die Kirchenglocken zur „Kriegsverwendung“ eingeschmolzen und von vier gusseisernen Glocken abgelöst. Der Klang dieser Glocken tat aber immer ein wenig weh, war man doch das alte historische Geläut gewohnt.“ Erst 2005 wurden diese „Kriegsglocken“ wieder durch vier neue Bronzeglocken ersetzt. Einige Jahre später sind dann die ersten Risse im Turm aufgetreten. „Viele Mitbürger meinten, dass die neuen Glocken wohl die Schuld an den Rissen haben“, so Huber.

Sanierung dringend notwendig

Doch dem war nicht so. Eine Spezialfirma, die Schwingungsmessungen durchführte, stellte fest, dass die Glocken keine Schuld an den Rissen haben. „Die Erschütterungen durch den Schwerverkehr, der täglich an dem Bauwerk vorbeifährt, dürften die wahre Ursache sein“, so die Aussage. Jedenfalls war die Sanierung des Turmes dringend notwendig geworden.

In Absprache mit dem Bundesdenkmalamt der Erzdiözese entschloss sich die Gemeinde, die notwendigen Arbeiten rasch zu vergeben. Die Risse wurden durch Auspressen mit einem elastischen Spezialmaterial gefüllt und der Turm und vor allem der Turmhelm mit einem Neuanstrich versehen. Zur Ausführung wurde eine Firma gefunden, die die Sanierung gerüstlos durchführte, was die Kosten um gut 50 Prozent senkte. Insgesamt hat die Gemeinde 10.000 Euro und das Bundesdenkmal 2.000 Euro für die Sanierung des historischen Bauwerks aufgewendet.

Vizebürgermeister Ludwig Huber zeigt, wo ein Riss im Mauerwerk saniert

wurde. | Gerhard Brey

Die Arbeiten selbst waren spektakulär. Die Bauarbeiter mussten sich, Bergsteigern gleich, von der Turmspitze jeweils zu den schadhaften Rissen abseilen, um die Reparaturarbeiten durchzuführen.

Die Kruter Bewohner errichteten diesen 36 Meter hohen Turm, der ursprünglich kein Dach hatte, sondern flach gedeckt war, vor 1550. Er diente als Benachrichtigungs- und Beobachtungsplattform. Der Turm ist wuchtig gebaut, hat an der Basis eine Wandstärke von 1,7 Metern und er steht auf einer Grundfläche von 76 Quadratmetern. Die Seitenlängen sind etwa 8,5 und 8,8 Meter. Die achteckige Turmhaube wurde erst in barocker Zeit, im venezianischen Baustil gestaltet, aufgesetzt. Sie wurde als zurückgesetzter Glockenstuhl konzipiert, wobei die ersten Nachrichten über Glocken, schon aus der Zeit um 1650 stammten (Glockengebühren für den Schulmeister).